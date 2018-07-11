上海东昌红旗体验中心 盛大开业

2018年7月5日，在全新红旗品牌战略指引下，上海东昌集团旗下高端战略品牌授权中心：上海东昌红旗体验中心盛世开业。该店的全新落成，将进一步强化红旗汽车在中国的销售网络。

由东昌汽车倾力打造的上海红旗体验中心完全依照红旗全球最新的设计标准建设而成，内部设施尽显豪华品质，通过与中国一汽红旗的战略性合作，打造了极具“中国式新高尚精致主义”理念的全新红旗体验中心，客户除了高标准的产品体验、销售体验和服务体验外，还将亲身体验到“国车之魂”厚重且独特的民族情怀，在整个体验过程中，能够充分了解到红旗品牌的悠久历史、品牌精神，感受独具东方魅力的品牌体验。

上海东昌红旗汽车服务有限公司作为一汽红旗体验中心上海首批授权经销商，将锐意进取，以红旗品牌的“心安保障”、“心享体验”、“心动科技”串联的红旗心服务体系，为客户打造全方位的汽车服务链，呼应红旗品牌为终端消费者带来“安心、专业、尊享”的红旗心服务。 (黄静洁）