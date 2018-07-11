竺延风获选-“改革开放40年·致敬中国汽车人物”

近日，中央电视台财经频道推出的“改革开放40年·致敬中国汽车人物”盛典在京举行。东风汽车集团有限公司董事长、党委书记竺延风获选。

1978年到2018年，从年产14万辆到年产3000万辆，汽车成为国民经济支柱产业、轿车进入亿万中国家庭。“改革开放40年·致敬中国汽车人物”是中央电视台财经频道2018年度围绕改革开放40年策划的重要活动，旨在致敬对中国汽车领域奉献的中国汽车人物，传播中国汽车人物故事、致敬中国汽车人物追求卓越、奋勇不息的精神、助力中国汽车产业新发展。

本次“改革开放40年·致敬中国汽车人物”活动，邀请汽车产、学、研，以及相关媒体精英组成权威的“推选委员会”，推选出40年中，对中国汽车产业发展起到重要推动作用的汽车人。

竺延风接受央视记者采访时表示，经过改革开放40年，中国成为全球最大的汽车市场，中国汽车工业实现了由小到大的发展。未来，中国汽车工业将实现由大到强的转变。在这个过程中，管理方面，要在现有的工业体系基础上，从知识积累、知识管理转向知识输出、知识共享，形成一个完整的体系能力； 消费模式方面，各种消费模式并存并能相互转换；品牌培育方面，更加注重品牌提升，实现从国内最大到“走出去”最强的转变；技术方面，随着轻量化、智能化、网联化、电动化、共享化技术突破，汽车将更加安全、环保、舒适。未来，汽车工业一定能进一步推动技术升级和文明进步。

活动还发起一线汽车产业人物的众筹，通过推选委员会投票、网友投票等方式，推选出“值得致敬的中国汽车一线工匠”。东风商用车有限公司车辆工厂“王涛班”班长王建清，作为东风一线产业工人的代表，出席盛典并接受致敬。 （刘淑清）