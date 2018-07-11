P2P中介机构备案延期-1到2年完成风险专项整治

见习记者 罗佳明

昨日，央行发布的公告中明确了再用1到2年时间完成互联网金融风险专项整治。早在2017年底，P2P网贷风险专项整治工作领导小组办公室就下发文件，要求各地相关部门在2018年6月底前，完成全部P2P中介机构的备案登记工作。但由于网贷行业的种种原因，备案的延期早在市场预期之中，等于给了监管方和平台方比较充分的时间做完善和调整。

备案延期原因众多

网贷之家研究院院长于百程表示，此次央行公告非常及时，公告中明确了再用1到2年时间完成互联网金融风险专项整治。对于接下来互联网金融行业的监管确定了思路、任务和大致时间表。

分析备案延期原因，融道网·生菜金融创始人兼董事长周汉表示，可能是与2018年4月27日发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（资管新规）中“过渡期到2020年底”相关，因为在网贷行业中，有许多巨头实质上在做的是互联网资管的业务，虽然这些巨头有有不少执有相应的牌照，可以合法从事相应的业务，但还是有相当的“历史问题”有待解决，而此次延期后，在1到2年的整改过渡期中，有利于这类风险的“软着陆”；最近市场频繁暴雷，与大的经济形势有关，房地产和实业的不景气，股市的大幅下跌以及贸易战的影响，导致一些借款企业逾期，使网贷行业发生到期无法兑付的现象。

翼勋CEO刘立在接受《新闻晨报》采访时表示，延期一方面是有利于业务复杂平台的整改备案，减小市场短期冲击； 另一方面则是为了更好的对网贷平台整体抗风险能力进行全面测试和考验，保证备案工作的公平、客观性。

借贷宝副总裁曾军表示，之前网贷备案等监管政策整改时间很短，互联网资管新规、银行存管白名单等新政陆续下发，不断为网贷合规备案要求“打补丁”；另外全国范围内的网贷政策不同整改进度不一，加之目前不少网贷平台仍有巨大的存量不合规业务，短时间内难以消化。因此平台很难在极短的时间内完成整改合规。

东方融资网相关工作人员认为，央行提到了“化解存量风险，消除风险隐患”，这也是备案延期最重要的原因和目的。自互金专项整治以来，市场上的网贷平台已经退出了大半，但存量仍然巨大，这次的延期是为了给予了平台更长时间备案合规，以及引导平台平稳有序地退出，避免引发这个行业的系统性风险。

而对于今年上半年爆发的几个较大的互联网金融风险事件，是否也是引起备案推迟的原因业界众说纷纭。口袋理财执行董事&CEO虞凌云认为不能将平台暴雷和备案延期挂钩，平台暴雷只是反应了平台自身的问题，比如，平台是否合规运营？是否有过硬的风控能力？等等，可以发现，目前暴雷平台大多以自融、高返等非法违规模式运营。当平台自身存在各种风险时，再受到外界政策或投资人情绪等影响，就很容易出现了暴雷、逾期等问题。所以，P2P平台未来的发展趋势，不合规的平台将逐步清退离场，只有合规发展才能走的更远。此次央行公告对稳定行业信心有明显作用。

整治推进行业洗牌

会议认为，互联网金融风险专项整治工作开展以来，互联网金融总体风险水平显著下降，监管制度机制逐步完善，行业无序发展、生态恶化的局面有所改善。但同时，还要清醒地看到，互联网金融领域风险防范化解任务仍然艰巨，适应互联网金融特点的监管体制机制有待进一步完善。

据了解，四月初步确定行业整改期限后，各平台都把合规整改列入议程。数据显示，截至5月底，各地尚在运营的从业机构2902家，专项整治后共有5074家从业机构退出；东方融资网告诉记者：延迟期限明确后，对平台来讲有利有弊。有利的是平台有更长的时间来进行备案、又或者是良性退出，一定程度上对行业具有稳定信心的作用。弊端在于接下去一到两年行业不确定性仍然巨大，对于很多平台的生存是个考验。

谈到对行业造成的影响，开鑫金服总经理周治翰认为，行业尚未完成市场出清，各家平台的情况也不尽相同。对于业务较为规范，但是无力再维持经营的平台，监管部门意在“引导机构无风险退出”，减少引发次生风险。

刘勋表示，备案延期有利于监管建立更适应互联网金融特点的监管制度体系，以便制定更全面、更细致的监管标准和措施，稳妥有序地引导行业整体健康有序地发展。

周汉认为，时间点的明确令行业有了一个明确的预期，对于违规业务量较大难以在短期内消化的大型平台，可以根据时间结点，制定更加可行的调整或退出计划，有利于风险的缓释。

网贷平台期盼监管

央行此次明确下一步管理方案期限，也是对市场进行“保良币，逐劣币”态度的展现。

“融道网·生菜金融是第一批接受金融办现场检查、并获得整改通知书的平台，从2017年初，监管部门第一次上现场检查后，我们就比对各项监管，尤其是今年以来上海的网贷细则168条、网贷监管1+3体系的要求，在业务、信息披露等各方面进行了调整，以符合监管的要求。”周汉回忆到，2018年3月底，我们全量上线了平安银行资金存管，获得了等保三级认证，采用了电子签章，并已经完成了会计师事务所和律师事务所的尽调与合规方面的调整。

而由于各地监管政策时间不多，平台也都在等待具体的备案方式。

开鑫金服方面表示，在江苏省金融办下发《网络借贷备案登记管理暂行办法（征求意见稿）》后，开鑫贷即启动备案准备工作，目前相关备案材料已经基本准备完毕，等待备案程序正式启动。

翼勋也表示，目前已经取得了上海市信息测评中心出具的系统安全等级测评报告。待国家监管层出台正式的备案细则和标准规定后，将第一时间按照规定流程提请监管部门进行验收和备案申请工作。

口袋理财执行董事&CEO虞凌云告诉记者，自2017年6月13日，口袋理财接到上海浦东新区落实互联网金融风险专项整治工作方案领导小组办公室下发的《互联网金融风险专项整治整改通知书》起，就严格按照要求，并根据《168条整改指引》不断进行自律合规整改的完善。

网贷备案是行业合规发展的起点而不是终点，而整改方案限期的提出也为各个平台不断根据相关法律法规、政策文件，持续完善各项合规建设提供了时间表。