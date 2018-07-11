书法金银币成收藏市场黑马

晨报记者 刘志飞（理财主笔）

7月份本已进入金银币收藏市场传统的歇夏期，不过今年的7月份，沉闷的金银币收藏市场却有一股热浪翻涌。刚刚面市的书法一组（篆书）金银币近期逆势大涨，打破了市场的沉闷。业内人士分析，书法一组纪念币作为金币总公司厦门会议后的第一个改革试点项目，在发行量、营销策略、设计等方面的实质性落地改革，为这套金银币在冷清的金银币市场脱颖而出打下了坚实的基础。

书法一组金银币面市大涨

进入7月，金银币收藏市场成交量维持在一年中的低点，热门品种不多，传统的歇夏期也悄然而至。

不过，由中国人民银行于6月28日发行的一套中国书法艺术（篆书）金银纪念币表现颇为亮眼，成为少数可以引起大家兴趣点的品种。据中国集币在线网的数据，目前书法一组（篆书）金银币套币的市场价在7000元附近，较发行价4890元有43%的涨幅，银套币2450元，与1440元的发行价相差1010元，而涨幅最大的150克银币，目前市场成交价来到9200元之多，并持续有人找货，走势有突破万元大关的迹象，目前的市场价是发行价的3.5倍。书法一组150克银币是近几年当中新品发行难得受到好评并不断体现价值的首个品种。

实铸量比计划量少三成

据央行网站消息，书法一组（篆书）金银币一套共5枚，其中金质纪念币1枚，银质纪念币4枚，均为中华人民共和国法定货币。按照央行公告的金银币发行规格和发行量来看，8克圆形金质纪念币为精制币，面额100元，计划最大发行量10000枚；150克长方形银质纪念币为精制币，面额50元，计划最大发行量5000枚；30克圆形银质纪念币为精制币（3枚），面额10元，计划最大发行量3×20000枚。上述金银币的成色均为99.9%。这一发行量远远小于前几期央行发行的其他金银币品种。

更令市场欣喜的是，在央行的发行公告公布之后的稍晚时段，中国书法艺术（篆书）金银纪念币的销售阳光工程号码段也在中国金币网公布，从阳光工程号码段的公布情况来看，书法一组（篆书）金银币在原本已大幅减量的基础上，实铸量再度大减30%，三个规格金银套币、150克银币和银套币的实铸量只有发行量的70%。

据了解，这套书法一组（篆书）金银币是金币总公司厦门会议后的第一个改革试点项目，在发行量、营销策略、设计等方面的实质性落地改革。

从发行渠道来看，这套金银币成为金币总公司改革后第一套真正意义上以电商平台等直销渠道为主要销售方式的纪念币。其中中国金币网上商城和中国金币直销中心拿走了75%，海外货6%，留给全国经销商的份额只有19%。业内人士表示，这或许是2018年币市盘子最小的一个项目，说明金币总公司在厦门会议后，想彻底改变新品金银币连连破发的窘境。金总改革的第一项措施就是：减少实铸量，从供给端控制量，由过剩转变成应需供应。这项举措的改革直接打破了原有的由经销商主导、市场币商参与的市场价形成模式。

书法币龙头地位确立

一般说来，书法分为“篆、隶、楷、行、草”五种书体，不同的字体代表了不同的时代，不同的美学风潮，以及不同文化思维样式和情感体验。据悉，除了书法一组（篆书）金银币之外，中国人民银行在接下来几年还将陆续发行其他几种书体的金银币。

中国收藏家协会钱币收藏委员会副秘书长殷敏对记者表示，即使按照最大发行量来看，“篆书”金银币也可列入“老精稀币”的标准和范畴。特别是四两拨千斤的营销手法，以及中国金币总公司4月26日在“厦门会议”上传递出来的一系列足以改变金银纪念币市场供求关系的重大政策。都将使得“篆书”金银币成为2018年金银币市场行情冷暖的指标性品种。鉴于“篆书”金银币是中国书法艺术系列金银纪念币的第一组，明年开始更有隶书金银币、楷书金银币、行书金银币和草书金银币将陆续发行。因此“篆书”金银币的系列龙头效应势必越发的显现，而这，又势必在相当程度上对“篆书”金银币的价格形成较为有效的支撑。