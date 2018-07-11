6月CPI继续留在“1时代”

记者 曹西京

晨报讯 国家统计局10日发布，2018年6月全国居民消费价格指数（CPI）环比下降0.1%，同比上涨1.9%；工业生产者出厂价格指数（PPI）环比上涨0.3%，同比上涨4.7%。CPI涨幅连续3个月低于2%，继续处于“1时代”。上半年，PPI比去年同期上涨3.9%。分析人士认为，今年我国通胀温和，下半年PPI可能平缓下行。

招商证券宏观研究员张一平表示，6月我国猪价环比由负转正小幅反弹1.1%，下半年猪价有望继续修复，预计下半年通胀平缓下行。6月PPI同比增速继续大幅反弹0.6个百分点至4.7%超出市场一致预期，环比涨幅居前的行业包括石油和天然气开采业、石油加工炼焦及核燃料加工业，环比涨幅分别为4.5%、2.3%有所收窄，环比涨幅有所扩大的主要包括医药制造业、有色金属冶炼和压延加工业。下半年PPI、CPI同比可能均将平缓下行，预计2018年温和通胀、全年CPI 同比高点难破3%、通胀仍不制约货币政策。

上海财经大学高等研究院“中国宏观经济形势分析与预测”课题组指出，今年中国经济运行基本平稳，工业企业利润回升，就业形势稳定，价格基本平稳。随着中国经济从高速增长阶段向高质量发展阶段迈进，在基准情景下，预测2018年我国 GDP 增速约6.8%，经校正后的GDP增速约为6.5%。CPI 增长1.8%，PPI 增长3.4%，消费增长9.3%，投资增长6.5%，出口增长12.2%，进口增长21.2%。

另外，根据央行货币政策委员会二季度例会的会议纪要，下半年将保持货币政策稳健中性，松紧适度，保持流动性合理充裕，引导货币信贷及社会融资规模合理增长。因此，课题组预计下半年信贷依然是满足社会融资的主要力量，货币信贷以及社会融资规模增速将较上半年明显上升。