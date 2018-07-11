颜值经济升温 毛利率较高资本扎堆

晨报记者 曹西京

最近华东医药股票三连涨。公司7月6日公告，已与英国伦敦AIM 证券市场医疗美容上市公司Sinclair Pharma管理层进行了初步接触并讨论了以现金收购后者股权的意向。在业内人士看来，由于新生代消费理念转型带来更多增量收入，颜值经济在国内高速发展，医美行业热火朝天，产品相对较高的毛利率也不断吸引新的竞争者。但医美行业发展也存在一定瓶颈，除了优质医生短缺，企业小产品单一也导致上市融资难，通过并购或将核心产品做强才是关键。

国内市场年均增速超20%

近几年，全球医美行业年均增速8.9%，远远超过同期GDP增速，发展非常快。同时，这一行业非手术类占比高于手术类，而且非手术类增速快于手术类，因为创伤小、恢复期短、安全性高，所以非手术微整形发展迅速。从我国看，医美发展空间大，目前渗透率只有2%。

新三板智库数据显示，2015年国内医美市场规模为510亿元，2011-2015年我国医疗美容服务行业市场复合增速为23%，远高于全球。如果保持20%的复合增速，我国医美市场将在2019年超过千亿，2020年接近1300亿元。其中以玻尿酸等为主的注射类微整形占整形手术的68%，是目前推动医美行业快速发展的动力。

相关数据显示，全球“颜值”产业总销售规模大于30000亿元，其中中国整形美容行业的市场规模已居世界第三，到2019年有望超过巴西，成为世界第二。

民营企业发展处瓶颈期

据悉，目前我国的医美机构三分之一挣钱，三分之一持平，三分之一亏钱，民营企业发展处于瓶颈期。

从医美产业上市情况看，1990-2016年中国医疗美容行业上市十来家，筹资309.84亿元，其中有些公司不是以医美业务为主，部分涉足。

瑞银证券董事总经理孙利军认为，颜值即正义的社会心理助推着医美，这一行业增速高潜力大，但产业规模尚有限，各方面资本也在争相布局。因此，市场竞争也比较激烈，尤其下游。这些公司的收入结构相对比较单一，同时营销和获客成本比较高，尽管毛利率高但净利率并不突出，拖累了盈利水平。“优质医生资源的获取、耗材设备的更新、盈利能力的比拼是医美企业突围所在。”他说。

在港上市的医美公司昊海生科总裁吴剑英指出，我国医美产业还处于非常初级的产品阶段，医疗美容转化医学能力很弱。首先是人才紧缺，特别是跨行业的复合型人才非常紧缺。其次技术不足。目前医美领域无论是玻尿酸、肉毒素，还是激光设备和植入物国产产品很少，在昊海的海薇、华熙的润百颜上市之前全靠进口。昊海和华熙两家都生产原料，去年昊海的玻尿酸产品海薇和姣兰销售收入2.54亿元，同比增长35%，公司新产品海魅即将上市。“尽管中国公司多，但都很小，存在行业整合机会。医美领域世界大公司都是通过并购形成的，真正做原料研发的很少。”他说。年报显示，2017年昊海生科眼科、整形美容与创面护理、骨科、防粘连及止血四个板块收入分别为5.57亿元、3.07亿元、2.66亿元、2.12亿元，其中眼科和整形美容与创面护理板块营收比重为41.4%和22.8%，目前是公司第一和第二大业务。

A股目前没有单纯医美企业。去年北京爱美客准备上市，但今年3月30日申请终止审查。据悉，证监会主要关注其收入结构相对单一，玻尿酸几乎是其全部收入来源。

复星医药和华东医药也有布局。另外，今年3月20日，潮宏基宣布作价12.95亿元收购估值17.58亿元的美容企业思妍丽74%股权。此前潮宏基已持有思妍丽26%股权以及更美平台股权，本次收购完成后，潮宏基将100%控股思妍丽，成为目前A股中唯一经营美容连锁实业的上市公司。

此外，医美公司在新三板挂牌的较多，包括荣恩、华韩，整体市盈率不高，利润也较小，约2000多万元，行业集中度有待进一步提升。

业内人士表示，医美行业有很大并购机会。