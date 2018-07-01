大众、宝马、特斯拉排队来华签合同-相继宣布重量级合资项目落地

晨报记者 林劲榆

刚刚在上汽推进奥迪项目的大众汽车，正在推进西雅特牵手江淮汽车，与此同时，在德国的另一个城市，宝马与长城的合作项目也进入了关键阶段。

昨天，在短短的24小时内，大众汽车、宝马汽车相继宣布了在中国的重要合资项目推进计划，大众江淮西雅特、宝马长城光速驶入视野。

大众：二度引入西雅特造电动车

昨天，大众汽车集团（中国）在德国柏林与安徽江淮汽车集团股份有限公司及西雅特签署谅解备忘录，显示三方将共同成立一个研发中心，研发一款具有竞争力的纯电动汽车平台，且将在2020年至2021年把西雅特品牌引进中国市场。

去年，江淮汽车与大众汽车（中国）在柏林签订了《合资合同》，双方共同投资60亿，成立江淮大众汽车有限公司。此次签订的备忘录对未来发展描绘了更广阔的前景：大众汽车集团（中国）将与江淮汽车和西雅特品牌共同成立一座研发中心，开发符合中国市场需求的电动汽车车型、车联网及自动驾驶技术以及配套的零部件和核心技术。新的研发中心计划将在2021年正式建成。西雅特将参股江淮大众汽车有限公司，通过江淮大众增资或者由大众汽车集团（中国）向西雅特进行股权转让实现。西雅特品牌将自2020年至2021年被引进中国市场。

值得注意的是，这并非西雅特第一次进入中国，上个世纪90年代西雅特第一次进入中国市场的时候，南京南亚汽车公司以4500万美元的价格买进西雅特伊比萨（Ibiza）车型，并与“手机中的战斗机”波导合作制造首款车型——英格尔，不料，由于车型过时以及种种原因，量产后没多久就退出了中国市场。

宝马：联手长城生产MINI电动车

就在大众汽车踌躇满志要在中国放手一搏之时，宝马的中国新能源汽车战略也取得重大进展。

昨天，中国长城汽车股份有限公司与宝马（荷兰）控股公司（以下简称宝马）正式签署了合资经营合同。合同规定，长城宝马建立合资公司，双方各持股50%。新公司命名为光束汽车有限公司，注册资金17亿人民币，注册地址为江苏省张家港市，投资总额达51亿元人民币。合资公司规划了标准年产能16万辆的国际先进整车工厂——这是宝马集团在全球范围内首个纯电动车合资项目，也是长城新能源汽车迈向国际化的桥头堡。

据悉，未来新公司将在中国研发和生产电动汽车。该公司除了生产MINI电动车之外，还将为长城汽车生产电动车产品。

无疑，此次双方签约，都将在诸多层面产生延展意义。此次牵手，是长城迅速占领细分高地的有益途径，甚至足以傲视群雄；对于宝马，这或可推进MINI电动车的国产进程，在缓解“双积分”压力的同时，可在新能源市场实现迅速扩充。

特斯拉：超级工厂将在临港落户

昨天，特斯拉公司（Tesla）与上海临港管委会、临港集团共同签署了纯电动车项目投资协议。特斯拉公司将在临港地区独资建设集研发、制造、销售等功能于一体的特斯拉超级工厂（Gi-gafactory 3），该项目规划年生产50万辆纯电动整车，是上海有史以来最大的外资制造业项目。另据了解，上海市政府和特斯拉公司已签署合作备忘录。特斯拉（上海）有限公司和特斯拉（上海）电动汽车研发创新中心也同步揭牌。根据协议，上海将积极支持特斯拉公司在上海设立集研发、制造、销售等功能于一体的特斯拉子公司和电动车研发创新中心，推动创新技术成果转化，加快全球化发展进程，助推上海高端制造业发展，加快建设世界级汽车产业中心，为迈向全球卓越城市提供有力支撑，实现合作共赢。特斯拉（上海）电动汽车研发创新中心，是特斯拉全球研发体系重要组成部分，主要从事电动汽车方面研发创新。

业内分析人士指出，2018年到2019年是中国新能源汽车投入的关键窗口期，在双积分政策的作用下，新能源汽车产能和市场规模有望迅速扩大，错失机遇或将失去市场。同时，我国要求，2019年、2020年新能源汽车的积分比例要分别达到10%、12%。这也意味着大众、宝马、长城等车企必须投入新能源汽车消化负积分。