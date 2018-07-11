都想创造奇迹，谁横谁更有戏

晨报特派记者 俞 炯

（莫斯科7月10日电）

莫斯科当地时间周三晚上9点，本届世界杯的另一个决赛名额就将在英格兰队和克罗地亚队之间产生。这场半决赛在莫斯科卢日尼基球场举行，只有胜利者才能留下来，四天后继续在同一片场地上为争夺大力神杯而战。

可以说，无论是英格兰队还是克罗地亚队，在俄罗斯世界杯开幕前，不会有太多人看好他们能够最终站在决赛的舞台上，现在他们都有了这样的机会。从两队的整体实力上来说，这绝对是一场势均力敌的恶战。

就是不踩场英格兰只按自己的节奏

已经是半决赛了，但英格兰队还是按照自己本届世界杯以来一贯的节奏准备这场至关重要的比赛。

本届世界杯，英格兰队此前还没有在卢日尼基球场进行过比赛，但主帅索斯盖特延续了赛前不去适应场地的习惯。他们的赛前最后一练依旧是安排在赛前一天的上午，地点还是在球队位于圣彼得堡郊外驻地边上的训练基地。和之前所有的比赛一样，在最后一次训练结束后，英格兰队才启程赶往比赛城市，球队的赛前官方例行新闻发布会安排在当天晚上进行。

“每一场比赛都是一个为期三天的过程，我们的日程安排都是固定的，为什么？因为球队已经适应了这样的节奏。”索斯盖特表示，“他们可以在比赛的时候很容易就达到足够的兴奋度和足够的专注度。”

索斯盖特还表示，对于和克罗地亚队的这场半决赛，英格兰队上下充满信心，全队都已经找到了一种“强队”的感觉，“世界杯一场一场的比赛，正是我们的信心来源。我们这样训练、这样比赛，以这样的工作方式来取得让我们自己满意的结果。慢慢地，大家的信心就越来越足，就像我们在比赛中如果取得领先，就会有信心去取得最后的胜利；当我们在艰难的点球大战中获胜，大家也更加自信。”

不得不说，索斯盖特在球队心理建设上做的功夫的确是卓有成效，这让英格兰队在长达一个多月的世界杯比赛里保持着足够的战斗力和凝聚力。球员们在赢球后就可以和家人团聚； 赛后一天全队的放松训练也是气氛轻松； 甚至一向警惕媒体的英格兰队，此番也是频频开放训练。这回，英格兰队是真正做到了全方位的“快乐足球”。

据悉，在英格兰队四分之一决赛淘汰瑞典队之后，已经有更多的英国球迷涌向俄罗斯来现场为球队加油助威。他们都相信，今年是英格兰队捧起大力神杯的最佳机会。而且英国人都在期待所谓的三大“神奇定律”，尽管这些定律在世界杯前曾被人嗤之以鼻。

第一就是“1966年定律”：这是英格兰队捧起世界杯的年份，同时那一年皇马赢得欧冠、伯恩利晋级欧战、曼城赢得英格兰顶级联赛冠军、切尔西是联赛第五。这些情况在2018年又同时发生了，现在就只差英格兰队登顶世界杯了。

第二个是“瓜迪奥拉定律”：2010年瓜迪奥拉在西甲率领巴塞罗那获得联赛冠军，世界杯夺冠的是西班牙队；2014年瓜迪奥拉在德甲率领拜仁慕尼黑获得联赛冠军，世界杯夺冠的是德国队；今年瓜迪奥拉在英超率领曼城获得联赛冠军，世界杯夺冠的应该是英格兰队？

第三个是“欧洲杯定律”：俄罗斯世界杯之前，世界杯历史上一共出现过四次欧洲球队包揽四强的情况，其中三次是意大利队最终夺冠，一次是英格兰队获得冠军，今年世界杯又变成了“欧洲杯”，而意大利队就没来，剩下就看英格兰队的了。

梅西都能防克罗地亚不惧英格兰

“足球回家”，这是这两天英国最热门的话题，作为现代足球的发源地，英国人当然希望世界杯能够再一次回到它的“家乡”。但他们的对手，克罗地亚队显然不想让英格兰队的愿望实现。

在谈到和英格兰队的这场半决赛时，克罗地亚队主帅达里奇的自信心一点都不输给英格兰队，“英格兰队在本届世界杯上踢得很好，他们有很多优秀的年轻球员，但我们知道我们也是强大的，我们不害怕任何人。哈里·凯恩是世界杯的最佳射手，他的确是一位很难阻挡的优秀前锋。但是我们的中卫洛夫伦在英超踢球，十分了解他。我们已经证明了自己十分擅长防守，尽管凯恩此前已经打进6球，但我们已经成功地阻止了梅西，希望我们也能阻止凯恩。”

当然，达里奇也承认淘汰赛开始后的两场点球决胜让球队在体能上可能处于劣势，“在过去的六天里，我们花了很多精力。我们的两场比赛都踢到了最后的点球大战，总共240分钟，这肯定是个问题。我们将尽一切努力来恢复，但我相信我们会在和英格兰队的比赛中重新拥有充沛的能量。”

比起英格兰队，克罗地亚队在四分之一决赛结束后，就直接从索契飞到了半决赛所在城市莫斯科，除了赛前一天的训练安排在卢日尼基球场，这几天都在卢日尼基边上的训练场进行训练。

球队主力中场拉基蒂奇在接受采访时表示，“我们有实力和英格兰队抗衡，因为在球场上大家十分团结，11个人就像只有一颗心脏，一个灵魂。能够参加半决赛，我们都感到骄傲和高兴，对于像克罗地亚这样的小国来说，这是难以置信的结果，但这绝不是我们最后的目标。”

球队主力、来自尤文图斯的中锋曼朱基奇在新闻发布会上说道：“如果能够出现在世界杯的决赛赛场，这会是一件十分特殊的事情，因为你在为自己的国家效力，就算是在冠军决赛中进球也不能与之相比。现在我们已经非常接近了，我们都将付出最后一滴汗水，来实现我们想要的。”

“我们有经验丰富的球员，我们有伟大的年轻球员，这就是为什么我们在俄罗斯踢得如此好。”四分之一决赛中攻破东道主俄罗斯队球门的前锋克拉马里奇也是信心十足，“我们对英格兰队的取胜机会是多大？这是一场半决赛，我认为双方机会是五五开。我们尊重每一个对手，但我们不惧怕任何对手。我们相信自己，现在大家只想着如何能在这场比赛中踢出自己的最佳水平。”

7月12日02:00

英格兰VS克罗地亚