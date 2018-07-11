传控足球在本届世界杯上逐渐失宠-“九号位”在俄罗斯迎来春天

晨报特派记者 金 昊（圣彼得堡7月10日电）

转眼间，距离俄罗斯世界杯结束只剩三场比赛了。不管最终的冠军属于谁，传控足球从这届世界杯开始已经有了暂时退出舞台的迹象，而在传控足球“统治”时期几乎要销声匿迹的传统“九号位”又重新回到历史舞台。

回顾本届世界杯已经结束的比赛，拥有正印传统中锋的球队在大多数情况下都能够占据场上的优势甚至是胜势。这与过往两届世界杯上“非中锋球员”霸占射手榜以及“无锋阵”大行其道的状况大相径庭。

“小快灵”射手终结能力集体下降

作为当世中锋的杰出代表，英格兰当家射手凯恩和比利时中锋卢卡库在本届世界杯上都打出了和身价相符的表现，而英格兰和比利时两队也都凭借各自核心球员的稳定发挥杀进了四强。

事实上，只要球队的整体实力不要太差，拥有传统中锋的球队在本届世界杯中都表现得不错。按照实力评级，俄罗斯主力中锋久巴在国际足坛最多算三流中锋，但身高体壮的他在射术和头球方面的基本功还算过得去，俄罗斯队的很多反击又都是以久巴为支点发起的。即便是小组赛阶段黯然出局的“最弱种子”波兰队，也都是依靠着莱万多夫斯基才勉强组织起了前场的进攻。

这就更加凸显了以往在控球体系战术下“小快灵”前锋的尴尬处境。随着年龄的增长，边锋出身的梅西和C罗都在球场上逐渐向中路靠拢，被世人誉为“梅罗接班人”的内马尔和姆巴佩，虽然都在比赛中展现出了各自的特点，但在“终结能力”这一环上的欠缺，让他们很难完全取代传统中锋在球场上的作用，这也是为什么巴西队一旦面临“攻坚战”，就显得束手无策； 而吉鲁即便尚未取得进球，也始终能在法国队占据一席之地的重要原因。至于斯特林和罗伊斯等人，则只能扮演“搞笑”的戏码。

作为昔日传控打法的代表，西班牙队在第一轮淘汰赛中点球负于东道主俄罗斯队，在120分钟的比赛中，西班牙队完成了超过1000次传球，创造了新的世界杯纪录。然而，“斗牛士军团”全场取得的唯一进球仅是一个定位球。控球仅是占有，而没有达到进球的目的。

“弱卫时代”促成传统中锋复苏

除了“小快灵”射手终结能力集体下降之外，“弱卫时代”的到来也在客观上促成了传统中锋的复苏。

自“tiki－taka”战术逐渐风靡国际足坛以来，现代足球的理念进入了全新的阶段。在这一时期，“攻与防”这两项曾经在球场上完全被分离的工作如今却结合得越来越紧密。这也对场上11名球员的技术提出了更高的要求，尤其是中后卫。在控球体系占主导的时代，类似胡梅尔斯、博阿滕、瓦拉内、路易斯、奥塔门迪等脚下技术细腻、转身速度快的球员变得越来越“吃香”。

从客观上来说，这些球员的确是控球战术体系下非常优秀的中后卫，他们既能够充分防范对方小快灵前锋灵活多变的转身和射门，也能够在后场利用自己细腻的脚法直接发起进攻。但同时，因为没有强力中锋的存在，他们在“正面防守”和“高空球防守”方面的短板也就始终没有被放大。

然而，到了俄罗斯世界杯的赛场上，且不论凯恩和卢卡库，曼朱基奇、吉鲁、科斯塔、法尔考，甚至是久巴、贝里、科内柳斯等二三流中锋都能够在赛场上如鱼得水。这也充分说明了类似特里、卡希尔等传统中卫存在的必要性。拥有老将伊格纳舍维奇的俄罗斯队，不就一直没怎么在对付传统中锋方面吃亏吗？