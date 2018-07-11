拿下未来五年德甲独家版权-PP体育开启 足球IP运营新时代

晨报记者刘辉报道 北京时间7月9日，PP体育与德甲联盟在北京德国大使馆举行了战略合作发布会，双方正式宣布达成2018-2023赛季、为期5年的全媒体独家版权合作。从2018-2019赛季开始, PP体育将独家拥有德甲在中国大陆地区包括电视、网络、新媒体、OTT等媒体渠道的播出及版权分销权益。同时依托自身的足球基因，PP体育将基于版权内容，围绕直播+点播观赛、互动、资讯、短视频、球迷社区、衍生周边，为用户提供更丰富立体的沉浸式服务。而随着此次合作的达成，德甲将在PP体育开启全新的版权周期。新周期中，PP 体育不仅拥有赛事独家全媒体版权，还拥有德甲自制节目、纪录片等内容的联合打造权益。

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