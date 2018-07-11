英政坛大地震：24小时内两大臣辞职-“脱欧”事务大臣和外交大臣因不满政府“脱欧”政策先后请辞，特雷莎·梅权威再遭质疑

晨报记者 徐惠芬 综合报道

美国总统特朗普将于12日开启任内的首次访英之旅，但英国首相特雷莎·梅可能没有很好的心情迎接他。

这几天，英国政坛遭遇大“地震”。在不到24小时之内，两名内阁大臣相继辞职，一名是“脱欧”事务大臣戴维·戴维斯，另一名是外交大臣鲍里斯·约翰逊。虽然特雷莎·梅“火速”任命了新大臣，不过她的权威再次遭到质疑，英国脱欧进展也再起波澜。

“硬脱欧”派两大臣辞职

当地时间9日，一头金发的约翰逊在长长的辞职信下签上了自己的名字，并向英国首相特雷莎·梅递交了辞呈，辞去了英国外交大臣一职。

对于梅而言，这无疑是重大打击。此前一天，同样为抗议“软脱欧”政策，“脱欧”事务大臣戴维·戴维斯已经递交了辞呈。

约翰逊与戴维斯都是内阁中的“硬脱欧”派，他们呼吁根据2016年的公投结果，与欧盟彻底划清界限。而特雷莎呢，虽然在刚就职时曾许诺“硬脱欧”，但因为在去年提前进行的大选中表现不佳，所以试图在“软脱欧”与“硬脱欧”之间寻求一个平衡点。

戴维斯明确表示，自己是因与特雷莎·梅在脱欧政策上的分歧而辞职的，并称自己辞职或许可以给政府施压，迫使政府不再作出更多让步。此前，当特雷莎·梅向欧盟妥协时，戴维斯就曾多次威胁要辞职。

戴维斯在辞职信中表示，自去年起，就与首相在脱欧问题上发生过不少争执，而目前的政策趋势及策略，使得执行脱欧公投的结果变得越来越不可能，首相的政策很有可能违反宣言承诺，令英国面临谈判弱势。

按照他的说法，特雷莎·梅正将英国经济的一大部分“拱手让与”欧盟。

约翰逊也认为，特雷莎的脱欧计划把英国大部分经济命脉都交由欧盟掌控，此外，“也无法加强我们对法律的掌控”。

说话“口无遮拦”的约翰逊甚至称，梅提出的脱欧谈判方案，是“给粪便抛光”。

为何此时双双辞职？

为什么在这个时候，影响英国脱欧政策的两名关键大臣双双辞职？对此，美国《赫芬顿邮报》9日提到，6日，特雷莎·梅和内阁成员在首相别墅开了个会，讨论脱欧政策。这很可能是辞职事件的直接“导火线”。

当天，特雷莎·梅领导内阁就脱欧白皮书作公开前的最后讨论，新方案主张建设“英国—欧盟自由贸易区”，以保持紧密的贸易关系。与此同时，为确保跨境贸易的顺畅，英国将执行与欧盟“相同的规则手册”，确保包括农产品、工业商品在内的英国货物符合欧盟标准。

但这份新方案引起了“硬脱欧”派的强烈反弹，戴维斯就抨击称，这份协议对欧盟“太轻易地让出了太多”。

当天的会议持续了整整一天，虽然特雷莎·梅试图让内阁成员们放下脱欧歧见，但显然至少有两位大臣没有被说服，不过，他们的意见最终被“忽视”了。

英国《金融时报》称，按计划，英国政府发布脱欧白皮书后，“脱欧”事务大臣要去欧洲多个国家游说，可能这份“不情愿干的差事”最终让戴维斯选择辞职。

“中国女婿”接任外交大臣

外交大臣与“脱欧”事务大臣是影响英国脱欧政策的关键成员，这两位的离职在英国政坛引起的震动可想而知，英国脱欧进程也再起波澜。

考虑到这两个职位的重要性，特雷莎·梅火速任命了新大臣，宣布由卫生大臣杰里米·亨特接替约翰逊担任英国外交大臣一职。

现年51岁的亨特属于“软脱欧”派，出身名门，父亲是英国皇家海军上将尼古拉斯·亨特爵士。2010年至2012年间，杰里米·亨特曾任英国文化大臣，2012年起出任卫生大臣，被视为未来保守党领袖的热门人选。

值得一提的是，杰里米·亨特还娶了一位中国太太，被称为“中国洋女婿”，夫人来自中国西安。

2008年，30岁中国女留学生露西亚·郭来到亨特创办的教育服务公司，两人一见钟情。2009年1月2日，亨特自己在博客中透露了自己订婚的消息，“我带露西亚回了家，晚饭后和我的父母一起散步时，我终于提出了求婚。现在我正在中国拜见露西亚的父母，为了庆祝我们的喜事，被没完没了地灌着米酒。”

目前，亨特夫妇育有3个孩子，但亨特夫人很低调，很少公开露面。

此外，特雷莎·梅任命现任住房部长多米尼克·拉布为新任脱欧大臣。

现年44岁的拉布，是著名的脱欧运动人士，在2016年的脱欧公投中，是脱欧派的重要支持者。英国《卫报》称，此次火速出任脱欧大臣，正是由于拉布在脱欧事务上的强硬立场。

拉布最初供职于司法部，今年1月刚被任命为住房部长，被形容为“非常能干”、“有才华的新一代”。