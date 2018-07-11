特雷莎·梅面临不信任投票风险

晨报记者 徐惠芬 综合报道

在戴维斯和约翰逊辞职之前，英国本届内阁就已有多位阁员辞职。因涉嫌性骚扰、“密会”以色列官员、“遣返移民”等原因，此前，英国国防大臣、国际开发事务大臣、政府首席大臣兼内阁办公厅大臣、内政大臣等相继辞职。

此次，又有两名重量级大臣辞职，特雷莎·梅的权威再次遭到质疑。

对于戴维斯的辞职，英国工党副主席汤姆·沃森说，这表明执政党陷入混乱，“首相已是‘零权威’，无法带领英国实现脱欧目标。”

英国保守党议员莫格则称，若戴维斯不支持脱欧计划，那这计划就一定很糟糕。

约翰逊辞职对梅的影响更大。有分析指出，约翰逊不是一个普通的内阁大臣，而是2016年公投时脱欧阵营的“门面”，他的离开会引发对挑战梅领导地位的猜测，本来处境就难的首相可能需要面对更大的危机。

现在，特雷莎·梅面临着可能遭遇不信任投票的风险。此前已经有多名支持脱欧的议员要求对梅发起不信任投票。不过，梅的党内支持者认为，反对者的规模目前还达不到发起该项投票的基本要求。

英国《每日邮报》援引民调数据称，英国四成民众认为梅6日提出的方案是对脱欧的“背叛”，近一半民众认为她该辞职。

如果梅下台，约翰逊将有望再度成为首相位置的有力竞争者。