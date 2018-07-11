中国航海日主会场时隔12年再回上海　今天四舰船鸣笛1分钟对公众开放-200711，全国唯一航海主题邮编使用

中国航海日

中国航海日是我国涉海领域唯一由国务院批准的节日，自2005年至今活动已经举办了13届，目前是我国涉海领域级别最高、范围最广、综合性最强的节庆活动。既是所有航海、海洋、渔业、船舶工业、航海科研教育等行业及其从业人员和海军、海警官兵的共同节日，也是宣传普及航海及海洋知识，增强海防意识，促进社会和谐团结的全民族文化活动。

晨报记者 钟 晖

11日是第14届中国航海日，其主会场时隔12年再次回到上海。上海为此准备了丰富多彩的活动：昨晚起，上海中心大厦、东方明珠、白玉兰大厦等地标性建筑为航海日亮灯。今天上午，四艘舰船将鸣笛1分钟并挂满旗对公众开放。此外，今天上海还将设立全国唯一航海主题邮编和发行航运主题邮品等。

助力航运文化传播

航海邮局专属邮编使用

在昨天召开的2018年中国航海日专题新闻发布会上，交通部新闻发言人吴春耕说，今年航海日活动的主题是“航海新时代，丝路再出发”。交通运输部水运局副局长易继勇透露说，中国航海日活动组委会将于今天发布《2018年中国航海日公告》。当天各地也将开展航海日宣传纪念活动。

同时，经中国邮政集团公司批准，航海邮局专属邮政编码“200711”正式获批使用，这是对2018年中国航海日在上海举办的特别礼物。据了解，航海邮局与之前的虚拟邮局有所不同，航海邮局为实体邮局，从今天开始，航海邮局用户可以使用200711邮政编码进行寄递，航海邮局又一对外服务窗口也将于当日正式在虹口区霍山路150号（上海北外滩航运服务中心）对外开放营业。“200711”专属邮政编码的启用，也将成为航海邮局对外的名片和标签，同时助力航运文化的传播。

上海市交通委员会副主任张林介绍说，今天还有一系列论坛在恭候大家，其中包括：“2018年中国航海日论坛”、“21世纪海上丝绸之路港航合作会议”、“上海国际航运中心建设论坛”、“中国引航发展论坛”、“中国航运50人论坛2018夏季峰会”、“全球绿色航运论坛暨国际海事组织70周年庆”、“中国国际海员论坛”。

吴淞口邮轮港岸线总长度

将从774米延伸至1600米

去年年底，全球最大无人码头上海洋山深水港四期开港，引发关注。易继勇介绍说，全球规模最大的上海洋山深水港四期全自动化集装箱码头已经建成投入试运行，共建设5个五万吨级和2个七万吨级集装箱泊位，设计年吞吐能力630万TEU，选用的自动化集装箱装卸工艺设备、自动化生产管控系统全部由我国企业自主设计、研发和建设，具有全部自主知识产权，凸显了中国智慧和中国力量。

就市民关心的吴淞口国际邮轮港二期工程目前进度问题，张林表示，目前吴淞口国际邮轮港出入境的旅客量已经超过虹桥机场，成为上海第二大出入境口岸，成为上海建设国际航运中心和打造世界著名旅游城市的不可或缺、极为重要的组成部分。吴淞口邮轮港二期工程于2015年6月开工，适时开港。目前，吴淞口邮轮港可同时停靠一艘10万吨级和一艘20万吨级的邮轮，后续工程建设完工后，吴淞口邮轮港的岸线总长度将从目前的774米延伸至1600米，新增2个22.5万吨级码头泊位，实现2个15万吨级泊位与2个22.5万吨级泊位的布局，满足大型邮轮“四船同靠”需求。届时，上海港邮轮码头年综合通过能力将达到518.6万人次。