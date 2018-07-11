露天电影进公园 完整排片表出炉-2018年露天电影进公园活动本月启动

记者 郁文艳

晨报讯 市绿化市容局介绍，2018年露天电影进公园活动已于本月正式启动，将持续开展至9月底，个别区最长开展至10月5日。期间，全市16个区每周都将在一个公园绿地免费放映一场露天电影，全市累计放映220余场次。

与往年相比，今年的“露天电影进公园”，放映质量全面升级。今年，电影院线公司组织了专业化的放映团队，合理选择放映位置，淘汰了各公园放映点使用了近10年的简易一体机，采用了更为先进的DLP技术的投影机，物理像素超过了1024×768，基本达到了高清效果。银幕的宽度升级到5.3×2.9米，主次扬声器的功率全部不低于200W，市民游客从而能够享受到更好的观影体验。放映人员也全部由专业放映员担任，并对放映情况进行实时的数字监控，有效避免放映故障的发生。

“露天电影进公园”活动作为今年正式公布的绿化行业便民利民服务措施之一，立足于更好地为市民游客在游玩夜公园的同时，送上精神文化大餐。今年各区绿化管理部门调整了往年一部分放映效果较差、观影人数较少的公园放映点，在游客量相对较多的公园新设放映点，如浦东新区的江镇市民广场、松江区的思鲈园、徐汇区的襄阳公园等。为了方便市民游客就近观看露天电影，静安区在南片和北片还各设置了一处公园放映点，闵行、松江、崇明等区还在本区的多个公园举行巡回放映，市民观影更加方便。