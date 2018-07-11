风王“玛莉亚”走后，申城将持续晴热少雨高温天-昨发布大风蓝警，今明两天本市将现5级阵风6-7级东南大风

记者 徐妍斐

晨报讯 今年第8号台风，也是今年以来的最强台风“玛莉亚”终于来了。昨天傍晚，其外围云系已开始接触台湾东北角，将于今天登陆闽浙一带。在给申城带来连日水晶天后，“玛莉亚”同时也将给申城带来大风和短时降水。而“玛莉亚”走后，申城即将迎接35-36℃高温。

昨天上午10时，中央气象台发布台风红色预警，这是台风预警最高级别，也是今年来中央气象台发布的首个红色预警。今年第8号台风“玛莉亚”昨天进入我国“24小时警戒圈”，虽然与9日相比有所减弱，但白天维持超强台风级别。17时05分，中央气象台宣布“玛莉亚”降级为“强台风级”，虽然等级有所下降，但其带来的强风雨还是不容小觑。昨天傍晚，“玛莉亚”外围云系开始接触台湾东北角，并不断“瘦身”环流紧缩，增强快，移速快，影响快，这意味着风雨影响有可能会突然出现并迅速加强。

据中央气象台预计，“玛莉亚”将以每小时30公里左右的速度向西偏北方向移动，于今天凌晨掠过台湾岛北部，并于今天上午在福建福清到浙江苍南一带沿海登陆（强台风级，14-15级，42-48米/秒），登陆后向西北方向移动，穿过福建北部，强度迅速减弱，将于今天晚上移入江西东部，随后减弱为热带低压。预计“玛莉亚”影响最大的时段是10-11日。从10日开始，台湾以东洋面、东海南部、福建沿海、浙江南部沿海等海域的风力会逐渐加大，台风中心经过的风力可达12-15级。强降雨时段主要是10日夜间至11日，台湾、福建、浙江、江西、湖南都将遭遇强风雨，部分地区有大到暴雨，局地有大暴雨到特大暴雨。

昨天17时08分，上海中心气象台发布大风蓝色预警信号，受“玛莉亚”影响，预计11日早晨到12日白天本市将出现5级阵风6-7级，沿江沿海地区和长江口区6级阵风7-8级的大风，风向东到东南，并逐渐转为南到东南。请注意防范。

“玛莉亚”除了给申城带来大风影响，还会带来些阵性降水，预计今天上海为多云，有短时阵雨的天气，明天起台风“玛莉亚”对本市的大风影响逐渐减弱。随着台风外围影响趋于结束后，副高重登“C 位”，上海将出现很长一段时间的晴热少雨的天气，最高气温预计稳定在35-36℃附近。提醒市民做好防暑降温工作，谨防生理及心理中暑。