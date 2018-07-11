2000元的保健“神药”原来是普通糖-警方端掉一专门向老年人高价销售保健品犯罪团伙，涉案600余万元

晨报记者 吴艺璇 通讯员 曾 妮

日前，宝山一栋商务楼里举行了一场座谈会，参加讲座的大多是接到通知前来的退休老人，会后每一位老人都心满意足地提着几大袋子“神药”回了家。四天后，正当讲座又要再次“开讲”时，宝山公安分局刑侦支队在区总工会的配合下端掉了这个诈骗团伙，抓获以徐某为首的犯罪嫌疑人45人，现场查获大量廉价保健品、宣讲横幅、账本、现金等涉案物品，涉案总金额达600余万元。

6月29日，犯罪嫌疑人徐某等26人以涉嫌诈骗罪被批准逮捕。

配专车接送老人开座谈会

今年5月20日，家住宝山通河地区的张老伯接到一通自称“工会”的来电，通知其参加一个座谈会，主办方还“贴心”地安排了专车接送。次日清晨7时，一辆气派的小轿车准时停在张老伯家门口，专车专人将老张送到了位于宝山区江杨南路上一栋商务楼8楼。

“我到会场时，已经有四五十个跟我一样的老人在座了，台上放满了‘免疫球蛋白’包装礼盒。”张老伯说，最初，主办方向每一位与会老人免费赠送沐浴露和花露水，这些小礼物很快赢得老人们的好感。建立初步信任后，工作人员开始向老人宣讲健康知识、普及养生理念，甚至称呼老人们为“干爹干妈”，当场给老人按摩、洗脚。随后，一些“权威专家”带着“高端新科技”检查设备粉墨登场。经检查，几十名老人都急切需要“免疫球蛋白”补身体，无一例外。

五旬“专家”年仅37岁

提回近2万元保健品后，张老伯越想越不对劲，次日向警方报了案，希望警方能够替他追回钱款。宝山警方通过实地勘查，一个专门以老年人为诈骗对象，高价销售保健品的犯罪团伙浮出了水面。经初步调查，参加所谓“座谈会”的中老年人达300余名。

5月24日，宝山警方在江杨南路某生物科技有限公司门口将犯罪嫌疑人徐某抓获。随后，又在该公司内抓获44名团伙成员。

从现场被警方带回的那些所谓“资深医生”、“权威专家”都穿着白大褂，自诩为“三代中药世家”、“享受特殊津贴专家”，其中来自甘肃天水的“革大夫”在现场向老年人现身说法，称自己已年过五旬，正是坚持吃“免疫球蛋白”几十年才永葆青春容颜。警方调查后，发现革某某年仅37岁，根本不是他自称的年过五旬。经警方调查，这些所谓的“享受特殊津贴专家”等，全部是由一些只有初中学历的社会闲散人员冒充的。

案发后，专案组民警将从现场查获的“免疫球蛋白”保健品送检专业鉴定机构，发现诈骗团伙吹嘘“能够治疗糖尿病、癌症等”几乎所有中老年痼疾的“神药”，其实只是普通的糖，完全不具备特殊药效功能。这些糖换马甲后，竟卖到了2000元。