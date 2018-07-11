打通田林路“断头路” 徐汇与闵行将“中心连中心”-下穿中环地道开始箱涵推进　明年有望缓解拥堵

记者 钟晖

晨报讯 备受市民关注的田林路下穿中环线地道工程昨天迎来关键节点——世界最大规模平衡掘进机投入该工程的箱涵推进施工，相当于三台地铁盾构机同时工作。据徐汇区建交委透露，这条地道明年上半年建成通车后，田林路向东进发的“断头路”将被打破，届时从田林路古美路下穿中环线到田林路桂平路，可从目前绕道30分钟，减少到6分钟左右，徐汇与闵行真正做到“中心连中心”。

作为漕河泾开发区中部的一条重要东西向道路，田林路跨越了徐汇和闵行两个区，但由于被中环线隔断，要再往东前进，其绕行距离超过1公里，使得漕河泾开发区东西两片区联系不便。一条南北向中环线，就这样阻隔了东西向田林路的延伸，致使这里的徐汇与闵行之间的最中心部位的来往交通也被阻断了，人们只能向两侧的宜山路、漕宝路去绕行，致使这两条道路长时间拥堵不堪。此次建设下穿中环线通道，就是要将田林路重新打通。

在建田林路地道工程长度为1000多米，位于徐汇区漕河泾开发区，西起古美路，东至桂平路。据隧道股份市政集团田林路项目技术负责人牛杰介绍，地道分为敞开段、暗埋段两部分，地道断面采用“三快两慢”形式，也就是说，这座地道今后不仅能通行机动车，还能通行自行车。牛杰披露，隧道掘进时要下穿运营中的中环线，隧道与地下管线距离最近处仅半米，并且线地下管线复杂，地道施工难度比较大。为确保施工安全，此次采用国家级管幕-箱涵工法。该工法具有沉降控制好，总工期短等优点。

按计划，今年12月底地道主体结构就能完成，明年上半年工程竣工运营后，田林路被中环线“拦腰截断”的困境将得到改善，漕河泾地区的通行以及徐汇闵行的跨区联通能力都将得到提升。