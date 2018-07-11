市工商局在全市范围内开展违法推销老年保健品专项整治工作-假冒公益卖保健品，一企业被罚290万

记者 李晓明

晨报讯 假借举办公益活动，实质向老人推销保健品。日前，市工商局在全市范围内开展违法推销老年保健品专项整治工作中，对上海定元实业有限公司虚假宣传的违法行为进行查处，罚没款290余万元。

经查，自2016年5月起至案发，当事人通过刘某、王某以每套1935元的价格采购“澳益佰”牌金枪鱼油软胶囊六件套系列产品并对外销售。该六件套系列产品包含有金枪鱼油软胶囊三盒（每盒500mg/粒×60粒/瓶×4瓶）、电饭锅一台、貔貅一个、野山参一支。其中金枪鱼油软胶囊作为主产品进行销售，电饭锅、貔貅和野山参以赠送为名和主产品配套发放。

在经营活动中，当事人假冒节能减耗办公室名义开展公益活动，锁定老年人为目标客户，以招募志愿者为名搜集老年人个人信息。大量聘用销售人员，统一印制宣传单、制定含有欺骗性的话术，通过会销模式，以赠送礼品、免费得产品及现金红包为诱饵，通过公司网站和会销现场的虚假宣传及虚假演示，骗取老年人的信任，杜撰全国志愿者视频见面会诱使老年人参加会销活动。

在会销现场，当事人外聘的宣讲人员谎称是金枪鱼油产品厂家人员，播放事先录制的视频宣称是全国连线现场会议，夸大产品功效及保健食品对疾病的治疗作用，将低廉产品宣传为高价值、高功效的产品。通过“购买——全额退款并返红包、赠品”的方式层层诱导，营造购物不花钱的消费心理暗示，诱使消费者购买金枪鱼油后却不予退款，而以附加赠送电饭锅、貔貅、野山参的形式进一步诱导，使消费者误以为实得六件套产品价值高达数万元，最终将六件套产品以3870元/套销售给老年消费者。

至案发，当事人采取上述方式共计召开58场次会议进行宣传销售，对外销售产品5586套，获利共计1457578.41元。鉴于以上事实和相关证据，市工商局检查总队认为：当事人在经营活动中开展虚假宣传、在会销现场以虚假或者引人误解的商品说明进行销售、作虚假或者引人误解的现场说明和演示、夸大提供的商品性能等，误导了消费者，据此对其进行了处罚。