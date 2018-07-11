“一标准两办法”公布后首个暑假，政府部门再度重拳出击-嘉定查处无证民办培训机构110家

晨报记者 杨青霞

“一标准两办法”公布后的首个暑假，政府部门再度重拳出击！嘉定区查处无办学许可证民办培训机构110家。这也是继杨浦区查处违规“小五班”、奉贤区开设微信有奖举报违规办学之后，政府部门的又一次行动。

昨天,嘉定区教育局公布该区范围内无办学许可证民办培训机构名单。经过嘉定区各街镇排摸发现的截至2018年6月底未取得办学许可证的民办培训机构共110家。

记者发现，名单中有安亭镇上海静馨教育科技有限公司、嘉定新城马陆镇的上海晋才专业教育培训中心（爱贝英语）、南翔镇爱哆哆早教中心等培训机构。按照今年1月1日本市公布的“一标准两办法”，110家被查出的培训机构均有不同程度的问题存在，未达到《上海市民办培训机构设置标准》。

嘉定区教育局呼吁：希望广大家长和学生自觉抵制无证民办培训机构，支持相关部门开展综合整治，共同营造良好的教育培训环境。

家长如何选择培训机构？

家长如何擦亮眼睛选择有资质的民办培训机构呢？记者从市教委官网获悉，消费者可以根据自身实际需求理性选择适合的培训机构，通过综合民办培训机构是否具有办学资质，以及其办学规模、品牌特色、师资配备、教材选用、教学服务质量和现有学员口碑等信息，做出符合自身需求和具有性价比的消费决策。

关于民办培训机构的基本信息、办学许可信息、年度审查评估及日常监督检查结果、督导情况、行政处罚情况等信息，消费者可以通过以下途径获取：上海市民办非学历教育培训机构和市场管理信息平台（http://shfxlpx.mbjy.gov.cn/ssearch.aspx)、上海职业培训指导服务网（http://www.12333sh.gov.cn/wsbs/zypxjd/2007zpsy/index.shtml)、国家企业信用公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）、本市公共信用信息服务平台（http://www.shcredit.gov.cn）和各区教育门户网站信息。