还以为唱唱跳跳的能省钱 没想到比学科类更加烧钱-家长：绘画、音乐剧、STEM三个夏令营花了3万元　业内：真正的素质教育未必要花钱

晨报记者 李星言

绘画、音乐剧、STEM，3个夏令营花去3万元。二宝妈惊呼：“素质教育暑期班比学科类贵多了！”

幼升小“公民同招”后，不少幼儿家长放弃了针对幼升小面试的暑期强化班，转而让孩子在运动、艺术中提升综合素质。但也有家长发现，和语数外等学科类暑期班相比，“素质教育”似乎更烧钱。

对此，教育业内人士表示，家长目前追捧的艺术体育教育，并不等同素质教育。素质教育，未必要花钱。

放弃择校注重综合素质

思思妈是一位二宝妈，大宝在虹口区一所民办小学就读，开学要升三年级，小宝思思9月升大班。

3年前，大宝中班升大班的那个暑假，让思思妈心有余悸。当年，她打算让大宝报考一所竞争相当激烈的民办小学，以及一所知名的双语学校小学部，所以为大宝报了一个幼升小思维暑期班、一个外教英语口试强化暑期班，以及一个看图说话班，同时还在一家锻炼专注力的机构推出的10天夏令营报了名，让大宝培养行为规范。

那个暑假，思思妈花去了近2万元。

一晃3年过去，到了小宝思思中班升大班的暑假了。不过，“公民同招”后，思思妈改变了想法：“我以前是觉得好苗子一定要上民办小学，但这两年大宝在外面报班时我发现，其实公办小学也有很多牛娃，关键在于培养良好的学习习惯，激发孩子的内驱力，而且学校近也很重要，孩子长身体的时候多睡半小时都好。”

原来，大宝考上的民办小学离家有20分钟的车程，没有公交直达，有时爸爸上班时顺便开车送到学校，但爸爸又经常出差，所以一直是爷爷奶奶和妈妈轮流打车或转2辆公交接送，碰到风雨天更是大人小孩都折腾。

而他们家步行10分钟的对口公办小学，思思妈打听过，这所小学在家长圈里的口碑不错，特色课程建设上也颇费心思。这次，思思妈决定让思思对口入学，不再走择校的道路。

各种班收费都较贵

“这样一来，思思这个中班升大班的暑假就比哥哥轻松快乐多了，我就帮他报了一个英语的暑期班，其他都是体育、艺术类的，本以为这些唱唱跳跳的能省钱，没想到比学科类学习更贵。”思思妈说道。

思思妈说，在7月的前两周，她给思思报了位于浦东的一个STEM课程夏令营，外教授课、中教辅助，上午是各种体育运动，下午就是STEM科学课程，收费8500元，算上每天接送的校车费用，基本要1万元。

同时，她又给思思报了一个游泳班，“游泳是必备技能，以后要考的，不如早点学起”。暑假总共10次课，收费3000元。7月下半周，她又帮孩子报了个绘画夏令营，“这个夏令营很不错，是艺术家来教孩子画画，我家孩子平时就很喜欢涂涂画画，正好趁这个机会让他感受一下专业的儿童绘画指导，一周五天，算上来回车费差不多4000元，平均每天800元”。

8月上旬，思思全家要去旅游一次，8月下旬，等待着思思的是一个音乐剧的夏令营。“这个夏令营真的挺贵，两周要15000元，但都是专业的音乐剧演员来教孩子，中国外国的都有，如果表现好，据说有机会可选拔成为正式的音乐剧小演员。”思思妈坦言，思思的嗓音不错，也喜欢唱歌，她考虑让思思把声乐发展为兴趣特长，这个夏令营虽然收费不菲，但老师专业，还有登台机会，她觉得还是值得的。

思思妈算了一下，这个暑假光是思思的素质教育类暑期班费用就高达3万余元。相比之下，给大宝报的学科类暑期班则显得便宜多了。“报了一家机构，语数外3门加在一起也没超过1万元。”

思思妈介绍，今年不少学科类机构打起了价格战，有些机构的暑期班只要一两百元。“撇开这些促销优惠不算，就算正常价格，也比有些体育艺术类的暑期班便宜。”思思妈举例称，她在某知名机构报的语文和数学暑期班，每节课2小时，基本就是半天时间，价格在150-180元，“这比我给思思报的素质教育类暑期班要便宜多了”。

名师执教价高也遭秒杀

记者随机调查了一下，素质教育类暑期班的收费高低及受追捧程度，主要与师资及培训内容有关。一些体育艺术类夏令营，即使收费不菲，仍被家长秒杀。比如，浦东某音乐夏令营，一周5次，每次2个半小时，收费3200元，平均每次就要将近700元。而设在虹口区的一个乐器加绘画夏令营，也是连续5个下午，请来知名音乐家与艺术家，让孩子在5次课里综合感受阿卡贝拉、二胡、大提琴、钢琴等多种乐器，还会进行美术史的启蒙与多种绘画风格的实践，并请来专业摄影全程跟拍，尽管3800元的收费不菲，但报名一推出就被抢光。

“现在不少家长都很注重孩子的综合素质，而且不仅仅是作为兴趣爱好，更希望孩子发展为特长，所以对师资和课程的要求更高。”一位资深艺术培训机构负责人介绍：“但优秀的老师非常抢手，如果在社会上还有一定知名度的话，授课费用更高，暑期班的培训费用自然也水涨船高，这个道理和学科类培训其实是相通的，学科类培训的名师课时费也很高，而且班级难报。”

小学生家长团团妈坦言：“孩子的时间精力本来就很宝贵，不可能什么都学、全面开花，只能盯准一两样有兴趣也有点天赋的体育艺术类爱好，争取发展成特长，所以一定要有个高起点，名师引领，环境专业，即便学费贵点，但只要能让孩子有所收获，就很值得。”

对此，教育业内人士表示，家长目前追捧的艺术体育教育，并不等同素质教育。从生活的点点滴滴中，从不花钱的社会实践中，也能提高孩子的综合素养。