物质2.0原创展 昨起自博馆开展

晨报记者徐妍斐报道 昨天起，上海科技馆原创展“物质2.0——21世纪情绪材料”在上海自然博物馆（上海科技馆分馆）B1临展厅展出，展期至10月9日，展览上超半数稀有材料首次在国内公开展出。

展览分五大主题展区：“感官迷宫”、“安全感”、“梦幻感”、“幽默感”和“未来感”，有100多种稀有材料样品、30多个互动装置。

展览的一大特色是云集了带来视觉、嗅觉、听觉、安全感、温感等各种感官体验的新材料，比如控制视线的塑料膜、会唱歌的纸、草莓味道的墙、发光的混凝土、透光的金属板等； 展览的另一个特色是VR新材料体验，以现实中的两种质感迥异的材料为中心，带观众进入一个具有未来感的材料微观情绪世界。观众将身处一个白色圆形双层空间中，跟随语音提示，触摸到两种不同呈现方式的材料：第一层为金属板材料，在VR中的视觉呈现保持着与现实材料一样的质感和触感； 观众搭乘电梯进入二层，实时生成的另一种材料的呈现方式，在材料本身的触感上产生一种触觉与视觉不匹配的感觉，非常奇妙。