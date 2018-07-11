市商务委开展“上海特色商业街区发展状况”专题调研，新名单预计年底公布-雕塑加钢琴演奏，美食街走“文艺范”

晨报记者 谢 竲

提到上海的商业街，人们最先想到的也许是繁华的南京路、精致的淮海路，其实，很多隐藏在角角落落的老旧街坊、年轻小镇更能体现上海这座海纳百川的国际化大都市的风采与精髓：城隍庙的亭台楼阁，南书房的古桌旧意，武康路、安福路的老洋房，田子坊、衡山坊和愚园路上的一家家小店，乃至本周初迪士尼小镇旁的星愿湖上“飘”来的巨型“唐老鸭”，都给来自世界各地的游客以及在城市中生活的人们带来了更多的选择和乐趣。

2015年，上海市商务委推选出了65个特色商业街区，2016年进行了增补后，全市共计有67个特色商业街区“榜”上有名。时隔近两年，这些特色商业街究竟发展如何，给市民、游客带来了哪些独一无二的体验呢？为此，市商务委专门开展了“上海特色商业街区发展状况”专题调研，发现亮点的同时，也找出“短板”。记者了解到，在此次调研的基础上，市商务委也将对上海特色商业街区名录进行更新，预计将于年底正式公布。

亮点：

吴江路上开花坊做公益

记者从市商务委了解到，此次调研从商业性指标、空间性指标、文化性指标三方面进行了衡量，目前全市特色商业街区的发展情况总体良好。目前的消费客群来源以周边居民和国内游客为主，而特色美食、时尚购物和旅游观光则是消费者来到特色商街的主要目的。而从消费偏好上来看，除了“吃喝玩乐”得一应俱全外，商品特色、服务特色、定位特色，甚至建筑特色、人文特色等都名列前茅。

以毗邻南京西路的吴江路为例，工作日的中午，这里是附近白领最为热衷的“美食一条街”，无论是在这里“起家”的小杨生煎、西北郎烧烤，或是简简单单的一份咖啡三明治的套餐，亦或是更时尚新潮、值得和同事好好坐下一一品尝的各国美味，都可以在这里“一网打尽”。而到了双休日、节假日，餐饮业态占到75%的吴江路更是来自全国、乃至全球各地游客在上海“觅食”的最佳选择。

上海市特色商业街区发展联盟常务副秘书长顾宇烨指出，吴江路作为南京西路的“背街小巷”，拥有得天独厚的地理优势，“虽然吴江路开街运营后时间不短，可以说是一条‘老’街了，但其消费群体依然很年轻，故而除了对餐饮购物有需求，对文化也有同样的需求”。

记者获悉，吴江路在互动体验、快捷应用、业态优化等多方面进行商街升级的同时，也逐渐融入了越来越多的文化、公益特色。例如在“钻石地带”开设了公益花坊，所有的绿植销售额均用于公益；吴江路、茂名路路口的“骑车少女”则出自法国雕塑创作者苏泰；而在上海市演出协会的支持下，就在今年上半年，全世界唯一一位折叠式钢琴的演奏家就在吴江路上“开演”，外国艺术家的倾情表演，配合简约新颖的演奏模式，再加上《茉莉花》等颇具代表性的中国曲目，吸引了众多市民、游客，“受环境限制，很多特色商业街没有办法引入大型乐团形式的表演模式，但这种‘细水长流’式、分时段的小型活动，更能让老百姓感受到在‘吃逛买’之余的独特文化气息。”

此外，作为上海特色商业街区的重点之一，“夜上海”也开出了别样绚烂的花朵，在此次调研过程中，老外街、大同坊等都成为了新型上海夜市的“代表作”，在此次世界杯期间更是聚集了极高的人气。

短板：

特色方面“后劲”不足

“从区域上来看，市中心的特色商业街区做得更好一些，郊区相对薄弱，毕竟受到了客流的限制，即使硬件做得好，人气还是略显不足。”顾宇烨表示，在此次调研中发现了部分街区特色不鲜明、同质化问题较为普遍的问题，在郊区相对更明显一些，比如一些老街、古镇，即使在节假日有周边城市的游客前来观光，但整体来看还是缺乏自身的特色。市商务委商贸处处长孔福安也提及，虽然尚都里、金山嘴老街等部分郊区商业街依然表现抢眼，但位于嘉定、崇明等区的部分老街目前在“特色”方面的确已略显“后劲”不足。

与此同时，一些位于市中心的特色商业街区也已开始了“量身定制”的转型改造。以被誉为“中华老字号一条街”的陕西北路为例，此前虽然聚集了龙凤旗袍、亨生西服等知名老字号品牌，但偶尔出现的一些“杂牌”小店也会带来一些“不和谐音”。据业内人士介绍，由于单行道、产权多元化等方面的问题，陕西北路老字号一条街面临着相当大的整改困难：“这一段路大部分都是单边街，拓展空间有限，而且那么多品牌店在产权归属方面也比较复杂。”

为此，陕西北路也进行了相应的升级改造，除了产品品类的筛选、业态布局的调整，以及局部的空间拓展外，相关部门还将重点推进中华老字号企业在传承中创新，提高品牌附加值，鼓励企业采用现代管理和流通方式、技术、标准，改造传统工艺流程及经营场所，发掘、发展濒临失传的工艺特色，对老字号品牌进行文化挖掘，以拓展国内外市场。

记者此前走访时发现，该路段已开始了大规模的闭店整修。昨天下午记者路过时注意到，整条街道商业一侧的外立面墙已翻新了大部分，而包括龙凤旗袍、白玉兰真丝、第一希比利亚等门店的招牌已统一“到位”，工人们还在忙碌地工作中。据部分门店企业透露，新门店有望于本月下旬重新亮相。

[重塑商业地标]

市商务委：特色商业街区要做精做细、特色做特

在市商务委牵头研究制定的《全力打响“上海购物”品牌加快国际消费城市建设三年行动计划（2018-2020年）》中，明确将“实施商业地标重塑”纳入了8个专项行动中，其中就指出要优化商业规划布局，提升软硬件水平，建设精品云集享誉世界、服务创新引领全球、消费环境优质舒适、监管模式接轨国际的世界级商圈商街，以及多层次差异化的区域商圈和彰显海派文化的特色商业街区。

“特色商业街区，关键还是要做精做细，特色做‘特’。”市商务委商贸处处长孔福安指出，目前包括黄浦、静安、长宁等区，都在对主街周边的“背街小巷”进行进一步的规划整改。今年4月，《南京西路后街发展战略规划》正式发布，其主体格局将围绕“三带三轴两街”铺开，周边的11条支马路将被贴上了全新的“标签”，而长宁区的ART愚园生活美学街区也已成为了文化艺术特色商业街的成熟“样板”，下一步将向新华路、武夷路等进一步推广；此外，紧靠南京东路步行街的贵州路、六合路等的整体转型也在研究、部署的过程中。

“上海的特色商业街区并非一成不变，这次的调研也相当于一次重新评估，我们会重新梳理上海商业街发展的现状，增加一些新的，拿掉一些老的。”孔福安指出，预计今年年底，全新的“上海特色商业街区”名单有望推出，未来将通过合理规划新建特色商业街区，加快存量特色商业街区的有机更新。此外，本市还将陆续建立商务、规划、交通、环保、消防、公安、食药监等部门联动工作机制，发挥上海特色商业街联盟的积极作用，强化行业自律街区自治；落实属地管理职责，设置特色商业街区日常管理机构，完善区域市容环境、绿化景观、安全生产等管理制度。