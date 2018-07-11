储热式座便器 比即热式费电

晨报记者李晓明报道 昨日，市消保委发布的智能座便器比较试验结果显示，储热式智能座便器因周期加热会持续耗电，一般情况下比即热式座便器更费电。

据了解，本次比较试验通过建材市场、品牌专卖店等渠道购买了九牧、海尔、科勒、便洁宝等30件样品，整体式14件和座便盖式16件，价格从1050元到6999元不等。

比较试验中，全部样品都通过了电源、水加热器和座圈过温保护、耐潮湿性能、喷头自洁性能等安全性能的测试。不过，能耗比较中，30件样品的座圈温度维持能耗耗电最大为0.891度/天，最小为0.361度/天； 用电最多为26.7度/月,最少为10.8度/月。

智能座便器按清洗水加热方式可分为即热式和储热式。即热式座便器是仅在使用时加热清洗水的智能座便器，不产生水温维持能耗。储热式智能座便器有一个内置水箱对清洗水进行预热并保持水温。通过本次试验可以发现, 整机使用能耗大小与产品本身的额定功率没有直接关系；整机使用能耗与座圈、水温维持能耗并不成正比关系； 储热式智能座便器因周期加热会持续耗电，一般情况下，比即热式座便器更费电。