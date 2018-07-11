大胆试、大胆闯、自主改，一系列改革创新措施激发市场活力-上海自贸区新注册企业超5万家

晨报记者 胡 迎

今年是中国改革开放40周年，亦是浦东新区开发开放28周年。在浦东这片炙热的土地上，创造出了不少名声响亮的“首创”名片，特别是2013年9月成立的中国（上海）自由贸易试验区（以下简称“上海自贸区”），更是向世界展示了中国改革开放的速度和智慧。

4年多来，上海自贸区以制度创新为核心，聚焦投资、贸易、金融和事中事后监管等四大领域的改革，在全国率先开展了外商投资负面清单等一系列重大基础性改革。

下一阶段，上海自贸区建设将继续大胆试、大胆闯、自主改，力争取得更多可复制可推广的制度创新成果，凸显全面深化改革和扩大开放的试验田作用。

用最高标准打造制度创新

上海自贸区，是中国政府设立在上海的区域性自由贸易园区，位于浦东境内，属中国自由贸易区范畴。2013年9月29日，上海自贸区正式成立，面积28.78平方公里，涵盖外高桥保税区、外高桥保税物流园区、洋山保税港区和浦东机场综合保税区等4个海关特殊监管区域。2014年12月28日，全国人大常务委员会授权国务院扩展上海自贸区区域，扩展区域包括陆家嘴金融片区、金桥开发片区和张江高科技片区，将面积扩展到120.72平方公里。

短短几年来，上海自贸区对标最高标准，确立了以负面清单管理为核心的投资管理制度，形成与国际通行规则一致的市场准入方式，在全国率先建立准入前国民待遇加负面清单的外商投资管理制度。制定实施外商投资负面清单，以单一文件的方式，逐项列明限制措施，对负面清单以外领域，则实施备案管理，强化对投资者及投资行为的管理。如今，超过90%的外商投资企业通过备案方式设立。另外，商事登记制度上，推出实施了先照后证、注册资本认缴制、集中注册、简易注销等准入环节全流程的创新改革举措。

在口岸监管服务方面，确立了符合高标准贸易便利化规则的贸易监管制度，为全国通关一体化改革提供了试点经验。上海自贸区率先探索国际贸易“单一窗口”改革，企业申报数据项在船舶申报环节缩减65%，在货物申报环节缩减24%。先入区、后申报等监管制度创新落地实施，以信息化和智能化为核心的风险分析防控和无纸化通关服务系统不断完善。

除此之外，为了适应更加开放环境的同时还能有效地防范金融风险，上海自贸区创设的自由贸易账户体系，建立了“一线审慎监管、二线有限渗透”的资金跨境流动管理基础性制度，目前累计开立7.07万个自由贸易账户，业务涉及110多个国家和地区、2.7万家境内外企业。同时还建立起了诚信管理、分类监管、风险监管、联合惩戒、社会监督“五位一体”事中事后监管体系，实现由规范市场主体资格向规范市场主体行为转变，已经在67个行业和领域全面实施。实施分类综合执法体制改革，80%以上的执法力量下沉到基层及一线执法。

四年多来，上海自贸区的改革创新理念和制度创新成果已分领域、分层次在全国复制推广。开展“证照分离”改革试点的116项行政许可事项，在全国其他自贸试验区，以及有条件的国家自主创新示范区、国家高新技术产业开发区推广实施。外商投资备案管理、企业准入“单一窗口”等投资领域改革措施在全国复制推广。先进区后报关、批次进出集中申报等贸易便利化改革措施，已在全国范围、长江流域范围、海关特殊监管区域等分阶段有序推广实施。跨境融资、利率市场化等金融制度创新改革成果，分领域、分层次在全国复制推广。

另外，上海自贸区制度创新也进一步激发了市场创新活力和经济发展动力。截至目前，上海自贸区新注册企业5.4万家，月均注册企业数量是挂牌前的5倍，新注册企业活跃度超过80%。新设企业中，新设外商投资企业近9900家，占比已从挂牌初期的5%上升到目前的近20%。

建设开放度最高的贸易园区

去年3月，国务院印发自贸试验区3.0版方案。方案以建设开放度最高的自由贸易园区为目标，建设“三区一堡”（开放和创新融为一体的综合改革试验区、开放型经济体系的风险压力测试区、提升政府治理能力的先行区、服务国家“一带一路”建设和推动市场主体走出去的桥头堡），强化区内改革同全市改革以及上海国际金融中心和科技创新中心的联动。方案中所提及的98项重点改革任务，至2017年底，所有任务已全部推开，超过76%已基本完成。

在改革过程中，开放和创新融为一体的综合改革试验区建设成效愈发凸显。随着“证照分离”改革的进一步深化，把国家、市、区所有涉及企业市场准入审批全部纳入改革范围，其中47项涉及国家事权的已经国务院常务会议审议通过。取消了名称预先核准登记程序，企业可以通过“一窗通”平台填写有关数据。在国际贸易“单一窗口”建设方面，功能模块从6个增加到9个，覆盖部门范围从2个扩展到23个，于2017年年底实现了与国家单一窗口标准版的全面融合对接。目前，上海口岸货物申报和船舶申报100%通过单一窗口办理，平台用户达5800多家，服务企业数超过24万家。

另外，在上海自贸区内，对外开放领域不断扩大，54项扩大开放措施累计落地项目已达2404个，其中仅2017年就新增412个，并进一步提出新一批涉及金融、航运、商贸、文化、社会、专业服务及先进制造业7大领域的扩大开放措施建议。贸易便利化水平也继续提升，货物进出口海关通关时间较2016年压缩近1/3； 启动原产地信用签证创新制度，信用企业可自助打印原产地证书，办理时间由一周左右缩短到一个小时；进口货物抵港到企业申请提箱时间压缩0.5-1天，每年直接降低单证成本和寄送费用4亿以上。

值得注意的是，作为服务国家“一带一路”建设和推动市场主体走出去的桥头堡，上海自贸区也已驶上了创新改革的快车道。目前，境外投资服务平台功能继续拓展，与东盟法律服务联盟签约；已有保加利亚、格鲁吉亚等7个“一带一路”进口商品国别馆投入运营；成功发行了马来西亚、俄罗斯、匈牙利等国的“熊猫债”；上海证券交易所与莫斯科交易所正式启动市场数据合作；并专门设立了“一带一路”法律查明和律师服务支持中心。此外，在成立“一带一路”技术贸易措施企业服务中心，推动签订“一带一路”区域组织和机构技术联盟协议，继续深化亚太示范电子口岸网络（APMEN）试点等项目上都取得了一定进展。

将研究制定“升级版”方案

今年是改革开放40周年，上海自贸区也将迎来5岁的“生日”。市发改委表示，上海自贸区建设将坚持对标国际最高标准，压茬推进重大改革创新，在促进投资贸易便利化、提升政府治理能力、优化营商环境等方面推出和实施一批重大改革创新举措。

除了提前全面完成如“证照分离”等3.0版方案改革中的任务之外，还将加大自主改革力度的创新举措。后续将进一步放宽外资准入，推进金融服务、电信、互联网、文化、教育、维修、交通运输等领域开放的先行先试。推动重点领域设立或加强实体运作的产业服务平台，包括建设全球大宗商品交易服务平台、融资（金融）租赁服务促进平台、生物医药跨境研发促进平台、国际创新资源共享平台、“一带一路”贸易促进技术支持平台、跨境文化贸易服务平台。

未来，对于上海自贸区已经试点成熟的改革经验，具备条件的将在全市直接推广。同时，围绕引领国际经贸规则、服务长三角和长江经济带发展等方面，研究制定上海自贸区“升级版”方案。