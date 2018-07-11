晨报记者 韩忠益

昨日，沪深两市冲高回落，银行、保险、证券等蓝筹权重表现较为疲软，创业板大幅震荡，盘中建材、钢铁、有色金属、交通运输、基础化工、钛白粉等周期股较为强势，资金青睐业绩优估值低的周期股，午后股指探低回升，最终大盘收出一根T字阳星。

钢铁股有交易性机会

1-5月粗钢产量增幅较高，但旺季社会库存去库速度和幅度创历史新高，价格涨势良好，显示下游需求强劲。同时，供给端转炉和电弧炉带来的边际增量有限，高炉产能利用率在环保高压下上行幅度可控，在下半年需求稳健背景下，价格和盈利大幅下滑风险有限。

机构认为：由于此前的回调，投资者情绪尚未平复，调整压力显然并未彻底释放，短期市场能见度依旧不高。但由于估值回落叠加业绩较为确定，后市钢铁板块更有相对确定的短期交易机会，而近期陆续发布的中报预告也反映出板块整体趋势上的向好。

林业进入快速发展期

我国有46亿亩林地、60亿亩草原、8亿亩湿地、8亿亩可治理沙地，我国林业产业发展显现出巨大的资源潜力和市场优势。下一步，国家将深化林业供给侧结构性改革，大力发展森林旅游等绿色富民产业，着力提高绿色优质林产品生产能力。在发展林业产业的过程中，注重完善“企业+合作社+农户”利益联结机制，促进林业一、二、三产业融合发展。提高林草资源综合利用水平，增加产品附加值，加快发展林业电子商务，让优质特色林产品畅销国内外市场。

毕竟现在是存量博弈

前几天笔者一直强调，下跌是最大的利好，大盘跌过头了自然会反弹一下，近期，多家公司陆续发布股权回购公告，彰显“公司下跌太多受不了、看不下去”的心态开始抬头，同时也说明上市公司对未来发展有信心。在这两天的反弹中，这些有回购动作的公司也率先受到资金追捧。

技术上，A股将迎来阶段性情绪修复行情。A股市场素有“一根阳线改变情绪，两根阳线改变观念，三根阳线改变信仰”的说法。最近的调整历时1个半月，而且是连续的大幅杀跌，突然出现一根大阳，确实让人兴奋，不过在兴奋过后，还是要注意市场分化，毕竟现在是存量博弈，资金不可能令所有板块都上涨，集中资金投资热门板块是大概率的。