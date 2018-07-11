风 雨

我们一直说“A股已经步入估值历史低位”，那上市公司的业绩现在到底是一个什么状态？

目前A股市场中，共有1245家上市公司率先披露了2018年中报业绩预告，其中895家公司报告期内业绩预喜，占比超过7成。

从行业分布来看，建筑材料、轻工制造、化工等3个行业中报预喜股数量占比居前。具体来看，上述三行业共有185只个股中报业绩预喜，其中，建筑材料板块中共有29只个股中报业绩预喜，占比40%；轻工制造板块中，共有44只个股中报业绩预喜，占比37%；化工板块中，共有112只个股中报业绩预喜，占比36%。

从预告净利润同比增幅来看，上述185家公司中，共有37家公司上半年净利润有望实现同比翻番，亚玛顿(793.10%)等4家公司报告期内净利润同比增幅均达到500%以上，金一文化等公司报告期内净利润也均有望增逾2倍，高成长性尤为凸显。

“近期中报业绩预告正在加快披露，‘中考’成绩大幅改善的标的吸引了场内资金的关注。所谓结构性行情很可能在这些股票中展开。”高智说。安阳钢铁等20多只股票上半年净利同比增长有望超过100%，金通灵等17股净利增速有望在50%以上。

“在业绩大涨的股票中，最近有15只A股的5日均线主动上穿10日均线，其中智飞生物等个股的5日均线较10日均线距离最大，而这些股票的一个共同特点就是业绩大幅增长。”郁教授道。

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