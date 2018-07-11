习近平十大金句阐释中阿合作关系

来源：央视网

7月10日，中国—阿拉伯国家合作论坛第八届部长级会议在北京举行，国家主席习近平出席会议开幕式并发表题为《携手推进新时代中阿战略伙伴关系》的重要讲话。

定位

习近平在讲话中指出，中阿两大民族虽相隔遥远，却亲如一家。中阿始终是互利互惠的好伙伴、同甘共苦的好兄弟。

阿拉伯国家是共建“一带一路”的天然合作伙伴。

新起点

中阿双方一致同意建立全面合作、共同发展、面向未来的中阿战略伙伴关系。

重大举措

一项宣言：本届部长级会议上，中阿双方将签署《中阿合作共建“一带一路”行动宣言》

一项计划：中方设立“以产业振兴带动经济重建专项计划”，同有重建需求的国家加强合作，按照商业化原则推进就业面广、促稳效益好的项目。

一个“龙头”：互联互通。中方愿参与阿拉伯国家有关港口和未来阿拉伯铁路网建设，支持阿方构建连接中亚和东非、沟通印度洋和地中海的黄金枢纽物流网；携手打造蓝色经济通道，共建海洋合作中心；共建“一带一路”空间信息走廊，推动中国北斗导航系统和气象遥感卫星技术服务阿拉伯国家建设。

“双轮”驱动：积极推动油气合作和低碳能源合作。推进“油气➕”合作模式，加强和平利用核能、太阳能、风能、水电等领域合作，共同构建油气牵引、核能跟进、清洁能源提速的中阿能源合作格局，打造互惠互利、长期友好的中阿能源战略合作关系。

“两翼”齐飞：金融合作和高技术合作。中方支持建立产能合作金融平台，中方将成立“中国—阿拉伯国家银行联合体”；落实好中阿科技伙伴计划，加快网上丝绸之路建设。

多个项目：中阿改革发展研究中心要做大做强；办好中阿文明对话暨去极端化圆桌会议；中阿新闻交流中心正式成立；中阿电子图书馆门户网站项目正式启动；中阿共同在华举办的第四届“阿拉伯艺术节”正式启动。

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监制/李骏 主编/张天宇 王兴栋

编辑/李婷婷

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