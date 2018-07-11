新华社评论员：携手“一带一路”，开创中阿关系新时代——论习近平主席在中阿合作论坛第八届部长级会议开幕式重要讲话

来源：新华网

新华社北京７月１０日电 题：携手“一带一路”，开创中阿关系新时代——论习近平主席在中阿合作论坛第八届部长级会议开幕式重要讲话

新华社评论员

七月北京，见证老友相聚的无限喜悦，开启中阿友好的崭新航程。１０日，中阿合作论坛第八届部长级会议在人民大会堂开幕，习近平主席发表重要讲话，盘点４年来双方携手共建“一带一路”的累累硕果，围绕深化全面合作、共同发展、面向未来的中阿战略伙伴关系提出四点建议，为促进中东和平与发展贡献中国方案。讲话高瞻远瞩、真诚务实，为推进“一带一路”合作注入强劲动力，为构建中阿命运共同体绘就美好蓝图。

历史的演进，总给人无限感慨，赋予人深刻启迪。千年来，中阿风雨偕行、共克时艰，始终是互惠互利的好伙伴、同甘共苦的好兄弟。４年间，在习近平主席的指路定向、引领支持下，“一带一路”建设成果丰硕、亮点纷呈，为中阿全方位合作注入新的内涵。从习主席成功访问中东，埃及、沙特、摩洛哥、巴勒斯坦等国元首访华，到２０１７年中阿贸易额达到近２０００亿美元，同比增长１１．９％，再到每周１５０个客运航班和４５个货运航班往返于中国和阿拉伯国家，欣欣向荣的合作启示我们：继续弘扬丝路精神，携手推进“一带一路”建设，中阿关系必将大有可为、大有作为。

高屋建瓴的顶层设计，引领中阿关系迈向新的高度。４年间，习主席两度对发展中阿关系作出重要政策宣示，从密切高层交往，到加强战略对接，再到创新合作方式，领导人的战略引领已经构成中阿关系发展的鲜明特色。此次习主席提出增进战略互信、实现复兴梦想、实现互利共赢、促进包容互鉴四点主张，既有登高望远的方向目标，也有脚踏实地的行动方案；不仅立足油气合作、低碳能源等传统项目，也涉及金融、高新技术等合作领域；不仅旨在创造更多经济利好和发展机遇，也注重推动双方人民的情感交流和心灵沟通。面向未来的思路和举措，为打造新时代中阿关系“升级版”指明前进方向。

“一带一路”的务实合作，推动中阿合作开辟新的局面。阿拉伯谚语讲，“语言是叶子，行动才是果实”。穿越千年岁月，曾经“舟舶继路、商使交属”的古丝绸之路，因“一带一路”建设焕发新的生机，结出甘美果实。如今，中国已同９个阿拉伯国家签署共建“一带一路”谅解备忘录，同５个阿拉伯国家签署产能合作文件，阿盟外长理事会更是通过决议，表达阿拉伯国家集体参与“一带一路”建设政治意愿。本届部长级会议签署《中阿合作共建“一带一路”行动宣言》，为双方进一步合作注入了新的强劲动力。

和平发展的中国智慧，为中东振兴作出新的努力。“中东向何处去？”面对世界屡屡提及的“中东之问”，习主席深刻阐释标本兼治的中国主张。激活地区多样性这个活力之源，握紧发展这把破解难题的关键钥匙，公平处理巴勒斯坦这一中东和平的根源性问题，中东才能实现和平，各国才能共享繁荣。这一主张回应中东人民追求和平、期盼发展的强烈愿望，彰显中国促进地区和平稳定的一贯立场与大国担当。

“这是中阿友好合作新的历史起点”。回首历史，瞩望当下，我们对未来充满信心：中阿心手相连、并肩攀登，定能让传统友谊薪火相传，让友好合作历久弥坚，为实现中阿两大民族伟大复兴、推动建设中阿利益和命运共同体作出新的贡献。