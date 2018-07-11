来源：新华网

新华社北京7月10日电 题：为新时代中阿战略伙伴关系发展注入新动力——解读习近平主席在中阿合作论坛第八届部长级会议开幕式上的讲话

新华社记者白洁 潘洁 朱超

国家主席习近平10日在中阿合作论坛第八届部长级会议开幕式上发表题为《携手推进新时代中阿战略伙伴关系》的重要讲话。这是继2014年中阿合作论坛第六届部长级会议开幕式讲话、2016年阿盟总部演讲之后，习近平主席第三次对阿拉伯世界作重要政策宣示。

与会代表和相关国际问题专家表示，习近平主席的讲话着眼于中阿双方的长远利益，阐述了中阿合作的新思路、新举措和新主张，为新时代中阿战略伙伴关系发展指明了方向，为未来合作规划了清晰可行的路线图，为中东和平发展贡献了中国智慧。

引领中阿关系发展迈上新台阶

中阿友谊源远流长，历久弥新。一直以来，中国和阿拉伯国家关系堪称发展中国家间关系的典范。当前，中国特色社会主义进入新时代，阿拉伯国家也正处于变革自强的关键期。习近平主席在讲话中宣布，经过中阿双方友好协商，中阿一致同意建立全面合作、共同发展、面向未来的中阿战略伙伴关系。

中国中东学会会长杨光说，习近平主席宣布将中阿关系提升到战略伙伴关系的新高度，为中阿合作开辟了新前景。“这是中阿友好合作新的历史起点，具有里程碑意义”。

中阿合作论坛研究中心主任朱威烈说，中阿关系定位较8年前提出的“全面合作、共同发展的战略合作关系”增加了“面向未来”，同时强调“战略伙伴关系”，“虽只是几个字的变化，但意义非凡，表明双方更加着眼于中阿合作的长远利益”。

中国国际问题研究院副院长董漫远认为，习近平主席就进一步加强中阿关系的顶层设计、规划集体合作、指导论坛建设等阐述了中方看法，为中阿关系未来发展提供了根本遵循。

习近平主席在讲话提出中阿要在携手推进“一带一路”建设进程中，增进战略互信、实现复兴梦想、实现互利共赢、促进包容互鉴，共同打造中阿命运共同体，进而为构建人类命运共同体作出贡献。

阿拉伯驻华使团团长、阿曼驻华大使阿卜杜拉·萨阿迪认为，习近平主席的讲话为中阿合作发展制定了计划，“这也是阿拉伯国家与中国展开密切合作的路线图”。

沙特外交大臣朱拜尔说，过去几年，在中阿合作论坛机制下，双方合作在多个领域快速发展。沙特支持建立中阿战略伙伴关系，这将进一步拉紧中阿人民利益纽带。

明确中阿务实合作的新路径

“中阿双方优势互补、利益交汇，我们要把彼此发展战略对接起来，让两大民族复兴之梦紧密相连。”习近平主席在讲话中进一步明确中阿务实合作的新路径——

要牢牢抓住互联互通这个“龙头”；

要积极推动油气合作、低碳能源合作“双轮”转动；

要努力实现金融合作、高新技术合作“两翼”齐飞。

朱威烈说，习近平主席在讲话中指出了中阿对接发展战略的重点领域，并宣布一系列务实举措，给出了更为清晰、明确的中阿合作路线图。

作为历史上丝路文明的重要参与者和缔造者之一，阿拉伯国家身处“一带一路”交汇地带，是共建“一带一路”的天然合作伙伴。

4年前，习近平主席向阿拉伯国家发出共建“一带一路”的邀约。

4年后，双方在这一平台上的务实合作规模不断扩大，中国已成为阿拉伯国家第二大贸易伙伴，对阿拉伯国家直接投资存量超过150亿美元。

“共建‘一带一路’正成为中阿合作的主要推动力。”中国现代国际关系研究院中东研究所所长牛新春说，中阿全方位合作已进入新阶段，政治、经济、安全、人文等各领域全面开花。

在本届部长级会议上，中阿双方签署了《中阿合作共建“一带一路”行动宣言》。据了解，这是中国与区域组织和地区国家集体签署的第一份共建“一带一路”合作文件。

未来5年，中国将进口超过8万亿美元商品，对外投资总额将超过7500亿美元。“中国经济发展将给阿拉伯国家带来更多合作机会和实实在在的利好。”牛新春说。

为中东和平发展贡献中国智慧

当前，中东面临消除和平之殇、破解发展之困的紧迫任务。习近平主席在讲话中结合当前中东面临的突出问题和各方需求，阐明中国主张，贡献中国智慧，努力推动中东地区走出一条全面振兴的新路——

中东的多样性应该成为地区活力之源。要尊重每个国家的国情差异和自主选择，坚持平等相待、求同存异；

域外力量应该多做劝和促谈的事，为中东和平发展提供正能量；

要摒弃独享安全、绝对安全的想法，不搞你输我赢、唯我独尊，打造共同、综合、合作、可持续的安全架构；

……

中国前中东问题特使吴思科说，中东地区主要面临两大问题——安全与发展，习近平主席的讲话切中肯綮，非常有针对性地提出了中国智慧和中国主张。

习近平主席在讲话中强调要坚持对话协商，“中东很多事情盘根错节，大家要商量着办，不能一家说了算，一家说了也不可能算”。

吴思科说，当前中东地区面临着一种“碎片化”趋势，地区形势紧张，而打造共同、综合、合作、可持续安全架构的思路，抓住了问题的根本，具有非常重要的现实意义。

董漫远认为，习近平主席在演讲中提到“倡导包容性和解，反对搞压制性妥协”等理念，对于解决叙利亚问题和伊朗核问题等地区热点问题很有针对性。

阿卜杜拉·萨阿迪说，作为阿拉伯民族的强大支持者，中国在解决中东地区事务方面发挥着重要的引导作用，“是阿拉伯国家真正的伙伴”。

“中国和阿拉伯国家同为发展中国家，有着相同的发展诉求和相通的复兴梦想。双方携手同行，守望相助，不仅有助于中东地区尽早实现和平稳定发展，也将为中阿两大民族伟大复兴、推动建设中阿利益和命运共同体奠定坚实基础。”董漫远说。（参与采访记者：王卓伦、周潼潼、赵修知）（网站首页图：新华社图片）