是怎样一种信念，让习近平念兹在兹

来源：新华网

【编前语】我国既是陆地大国，也是海洋大国，拥有广泛的海洋战略利益。“建设海洋强国，我一直有这样一个信念。”推进海洋强国建设是总书记念兹在兹的大事。7月11日是中国航海日，新华社《学习进行时》推出文章，与您一起感受总书记的“海洋情怀”。

坚定信念

——建设海洋强国至关重要

建设海洋强国，我一直有这样一个信念。发展海洋经济、海洋科研是推动我们强国战略很重要的一个方面，一定要抓好。关键的技术要靠我们自主来研发，海洋经济的发展前途无量。

——2018年6月12日，习近平在青岛海洋科学与技术试点国家实验室考察时强调

我国是一个海洋大国，海域面积十分辽阔。一定要向海洋进军，加快建设海洋强国。

——2018年4月12日，习近平在海南考察时指出

坚持陆海统筹，加快建设海洋强国。

——2017年10月18日，习近平在中国共产党第十九次全国代表大会上作报告时强调

建设海洋强国是中国特色社会主义事业的重要组成部分。党的十八大作出了建设海洋强国的重大部署。实施这一重大部署，对推动经济持续健康发展，对维护国家主权、安全、发展利益，对实现全面建成小康社会目标、进而实现中华民族伟大复兴都具有重大而深远的意义。

——2013年7月30日，习近平在中共中央政治局第八次集体学习时强调

顶层设计

——谋划部署海洋强国建设

建设海洋强国，必须进一步关心海洋、认识海洋、经略海洋，加快海洋科技创新步伐。

——2018年6月12日，习近平在青岛海洋科学与技术试点国家实验室考察时强调

海洋经济、海洋科技将来是一个重要主攻方向，从陆域到海域都有我们未知的领域，有很大的潜力。

——2018年6月12日，习近平在青岛海洋科学与技术试点国家实验室考察时强调

要提高海洋资源开发能力，着力推动海洋经济向质量效益型转变。发达的海洋经济是建设海洋强国的重要支撑。要提高海洋开发能力，扩大海洋开发领域，让海洋经济成为新的增长点。

要保护海洋生态环境，着力推动海洋开发方式向循环利用型转变。

要发展海洋科学技术，着力推动海洋科技向创新引领型转变。

要维护国家海洋权益，着力推动海洋维权向统筹兼顾型转变。

——2013年7月30日，习近平在中共中央政治局第八次集体学习时强调

因地制宜

——“向海之路”越走越宽

要坚持腾笼换鸟、凤凰涅槃的思路，推动产业优化升级，推动创新驱动发展，推动基础设施提升，推动海洋强省建设，推动深化改革开放，推动高质量发展取得有效进展。

——2018年6月14日，习近平在山东考察时强调

海南是海洋大省，要坚定走人海和谐、合作共赢的发展道路，提高海洋资源开发能力，加快培育新兴海洋产业，支持海南建设现代化海洋牧场，着力推动海洋经济向质量效益型转变。要发展海洋科技，加强深海科学技术研究，推进“智慧海洋”建设，把海南打造成海洋强省。要打造国家军民融合创新示范区，统筹海洋开发和海上维权，推进军地共商、科技共兴、设施共建、后勤共保，加快推进南海资源开发服务保障基地和海上救援基地建设，坚决守好祖国南大门。

——2018年4月13日，习近平在出席庆祝海南建省办经济特区30周年大会时强调

南海是开展深海研发和试验的最佳天然场所，一定要把这个优势资源利用好，加强创新协作，加快打造深海研发基地，加快发展深海科技事业，推动我国海洋科技全面发展。

——2018年4月12日，习近平在海南考察时指出

海洋是高质量发展战略要地。要加快建设世界一流的海洋港口、完善的现代海洋产业体系、绿色可持续的海洋生态环境，为海洋强国建设作出贡献。

——2018年3月8日，习近平在参加十三届全国人大一次会议山东代表团审议时强调

要更加重视发展实体经济，把新一代信息技术、高端装备制造、绿色低碳、生物医药、数字经济、新材料、海洋经济等战略性新兴产业发展作为重中之重，构筑产业体系新支柱。

——2018年3月7日，习近平在参加十三届全国人大一次会议广东代表团审议时强调

写好海上丝绸之路新篇章，港口建设和港口经济很重要，一定要把北部湾港口建设好、管理好、运营好，以一流的设施、一流的技术、一流的管理、一流的服务，为广西发展、为“一带一路”建设、为扩大开放合作多作贡献。

要立足独特区位，释放“海”的潜力，激发“江”的活力，做足“边”的文章，全力实施开放带动战略，推进关键项目落地，夯实提升中国－东盟开放平台，构建全方位开放发展新格局。

——2017年4月19日至21日，习近平在广西考察工作时强调

战略支撑

——锻造海上精兵劲旅提供坚强保障

要用好改革有利条件，贯彻海军转型建设要求，加快把精锐作战力量搞上去。要积极探索实践，扭住薄弱环节，聚力攻关突破，加快提升能力。要加强前瞻谋划和顶层设计，推进海军航空兵转型建设。

——2018年6月11日，习近平在视察北部战区海军时强调

在新时代的征程上，在实现中华民族伟大复兴的奋斗中，建设强大的人民海军的任务从来没有像今天这样紧迫。要深入贯彻新时代党的强军思想，坚持政治建军、改革强军、科技兴军、依法治军，坚定不移加快海军现代化进程，善于创新，勇于超越，努力把人民海军全面建成世界一流海军。

——2018年4月12日，习近平在出席南海海域海上阅兵时强调

建设强大的现代化海军是建设世界一流军队的重要标志，是建设海洋强国的战略支撑，是实现中华民族伟大复兴中国梦的重要组成部分。海军全体指战员要站在历史和时代的高度，担起建设强大的现代化海军历史重任。

——2017年5月24日，习近平在视察海军机关时强调

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