391处历史建筑将可扫二维码“阅读”

晨报记者 李晓明

“建筑可阅读，街区可漫步，城市有温度”。一直以来，上海这座城市都有着“万国建筑博览”的美誉，集中了世界各国的建筑精华，成为百年来东西文化交融的结晶和见证。如何让“建筑可阅读”变得触手可及？

昨日，市旅游局透露，本市已在黄浦、徐汇等6区开展二维码导览设置试点工作，到年底将有391处优秀历史建筑实现扫码阅读，下一步还将在全市范围推出建筑阅读的服务质量标准和统一标示。

目前可“读”351处建筑

在历史建筑前，掏出手机扫描铭牌上的二维码，就能跳转出这幢历史建筑的前世今生，有中英文字、图片、音频、视频等呈现方式，让建筑“可看、可听、可读”。武康路老房子艺术中心，是徐汇区首批设立的阅读点之一，这里可获取导览纸质资料，扫码便可根据规划好的特色线路电子地图寻访武康大楼、黑石公寓、徐家汇天主堂等建筑。

除了徐汇区历史建筑外，在全市范围内，将有越来越多的老房子被贴上二维码，让市民能够实现扫码“阅读”。

据统计，黄浦区、徐汇区、静安区、长宁区、虹口区、杨浦区内涉及前三批优秀历史建筑391处。市旅游局介绍，目前本市已完成351处优秀历史建筑二维码设置工作。到今年年底，将完成前三批优秀历史建筑391处的二维码设置工作。

6区建筑各有不同“读法”

徐汇、黄浦、静安等六区作为开展“建筑可阅读”的先行试点单位，目前已经形成了各自的特色。

徐汇区积极推进阅读点建设，积极邀请专家、社区原住民、游客共同丰富阅读内容，完善阅读环境，已经形成多达11种阅读方式，并新推出了建筑“阅读”线路，包括岳阳路艺术人文之旅（永嘉新村——建业里）； 徐家汇海派寻源之旅（徐汇公学旧址——上海观象台旧址——徐家汇藏书楼）； 武康路名人故居之旅（黄兴故居——巴金故居）等。

黄浦区策划了“走进外滩建筑”项目，开放了外滩源1号、和平饭店等7座外滩优秀历史建筑，集中向市民游客展示建筑历史内涵。

静安区在做好“乐游静安”VR 全景旅游地图的基础上，积极策划相关旅游纪念品，设计不同点位纪念卡片，供市民游客收藏。

长宁区积极开展”“邬达克老建筑之旅”等微旅行活动，并与“美团点评”等互联网公司合作策划历史建筑线上导览系统。

虹口区通过二维码形式，将120处历史建筑和名人故居串联构成现实与数字相融合的“没有围墙的博物馆”。

杨浦区结合黄浦江沿岸旅游导览工作，通过VR全景地图，以听语音、看影像、读文字的形式，让游客全方位阅读了解滨江历史建筑。

统一标识建立质量标准

市旅游局近日发布了《上海市标志性建筑智慧导览服务质量要求》，明确了标志性建筑智慧导览设施建设和旅游服务的基本要求，还发布了“上海建筑阅读”的统一标识，确保游客得到“建筑阅读”的良好体验。

市旅游局局长徐未晚表示，接下来市旅游局将继续贯彻全域旅游发展理念，打造智慧导览，综合运用音频、视频、AR产品等形式，通过“乐游上海”、“上海发布”等微信公众号平台专用通道、实现建筑的“能读”、“能听”、“能看”。下一阶段，市旅游局将不断创新展示方式，例如采用H5技术、小程序等，实现建筑的“可看、可听、可读”。未来一段时间，还将举办“阅读建筑”主题活动，吸引更多游客走进建筑。