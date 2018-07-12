本市今年全面推开无证无照食品经营治理-沪13区实现“零无证无照食品经营”

记者 徐妍斐

晨报讯 今年，本市全面推开无证无照食品经营治理。如今半年过去，治理工作取得较大进展，许多居民小区附近的脏乱差小饭馆悄悄消失，社区、街道面貌焕然一新。截至目前，已有松江、宝山、嘉定、奉贤、青浦、杨浦等13个区实现“零无证无照食品经营”。

昨天上午，市政府召开2018年无证无照食品经营治理工作推进会议。会上，松江、青浦、嘉定、普陀等区监管部门分别交流了辖区无证无照食品经营治理工作情况。

会议上传出消息，截至7月10日，全市已治理无证无照食品经营22579户，其中存量已治理16595户，总治理率为95.56%，其中存量治理率94.33%，增量治理率99.14%。已治理22579户中，取缔（关停、歇业）占51.36%，转变业态占3.83%，办证占29.38%，备案占15.43%。松江、宝山、嘉定、奉贤、青浦、杨浦、普陀、静安、崇明、闵行、长宁、金山、虹口等13个区已实现“零无证无照食品经营”，徐汇、黄浦等区已消除辖区无证无照经营户存量的98%以上，浦东新区已消除辖区无证无照经营户存量的82%。

今年以来，各区按照“疏堵结合，以疏为主”的原则，全力推进治理工作，并巩固治理成效加强事中事后监管——

●徐汇区在食品安全监管领域试点“九宫格”管理，根据食品生产经营单位的业态、规模等（静态风险）分级，再根据日常监督检查结果（动态风险）分类，所有单位在此基础上分为九类并分类实施监管；

●闵行区将推出智慧监管“云中心”，监管部门将把失信单位列为高风险重点监管名单，加大日常检查频次等。

●在社会监督与共治上，市食药监局和徐汇等区与外卖商家合作探索建立无证无照食品经营发现举报奖励机制，外卖骑手既是送餐员，也是举报无证餐饮的志愿者，成为监管部门“手臂”延伸；

●宝山区积极运用“互联网+”思维，搭上微信公众号“社区通”的快车，充分发挥平台“宣传、互动、议事”三大功能，吸引市民共同关注；

●奉贤区已出台 《奉贤区违法违规食品生产经营微信举报小额快速奖励办法》，办法加大对辖区内新增无证无照食品经营行为的举报奖励力度，提高举报奖励的受理和发放效率；

●黄浦区出台《黄浦区无证无照食品经营举报奖励实施办法（暂行）》；

●松江、宝山、静安等区对全社会公开发布无证无照经营户信息，通过媒体予以公示，在警示经营者停止无证无照食品经营活动的同时，告诫房东履行出租方的法定义务和责任，并向广大消费者发出消费提示，鼓励全社会积极举报无证无照食品经营行为。