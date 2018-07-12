“女朋友和母亲，谁更重要？ ”-“90后”男子与女友吵架分手后爬11楼窗台试图轻生，民警“谈判”3小时成功劝阻

晨报记者 吴艺璇

6月28日晚10时34分许，普陀区华池路一小区内，一名“90后”男子与女友吵架分手，爬上11楼的窗台试图轻生，曾有海外维和经验的石泉路派出所所长郑宏等民警及时赶赴现场，与坐在11楼窗口的男子“聊天”近3小时。

得知男子是一名孝子后，民警郑宏向他抛出了“女朋友和你母亲之间，谁更重要”这一终极难题，最终令这名年轻男子打消了轻生的念头。等到险情彻底解除，已是第二天凌晨2时20分。

男子扬言要跳楼自杀

民警决定“谈判”劝止

6月28日晚10时34分许，普陀公安分局石泉路派出所接到报警称，华池路某小区内11楼窗台上，有一男子扬言要跳楼自杀。接警后，民警立刻赶赴现场进行处置。

到达现场后，扬言要跳楼的男子正坐在11楼的窗口，下半身已经荡在窗外，随时有发生意外坠楼的可能，情况十分危急。

仔细观察现场情况后，民警立刻与现场消防队员商量营救方案。由于阳台太窄，如果消防队员从高处索降营救，极易引发意外，最终商议决定以民警“谈判”劝说为主，消防“强攻”控制为辅的方案来营救轻生男子。

由于该男子将房门紧锁，负责“谈判”的民警郑宏通过几户邻居了解该男子的大致情况后，来到了隔壁房间的窗口，开始了这场“生与死的对话”。

沉浸失恋之痛难自拔

隔墙交流聊军旅生涯

谈判伊始，轻生男子一味沉浸在失恋的痛苦中难以自拔，情绪十分激动，完全听不进他人的劝说。得知该男子曾经当过兵，郑宏果断选择从该男子的军旅生涯聊起。

“小伙子当过兵的吧？当了几年啊？我很敬重你当过兵的，我曾经作为维和警察到南苏丹执行过维和任务，每天都和我们维和部队在一起工作，也算当过兵吧。”郑宏谈起了自己的经历，接连问了几个问题后，企图轻生的男子愿意和他交流了。

隔着一道墙，郑宏看不见坐在窗口的男子，两人聊起了各自的训练。郑宏通过聊天得知，这位年轻小伙儿当年在部队成绩突出，并且以自己曾经是一位军人为豪：“他说，自己在部队时，跆拳道还是黑带。”

“部队里俯卧撑做过吗？负重跑跑过吗？不都坚持下来了，和女朋友分手了，怎么就坚持不了呢？”郑宏开始从“拉家常”慢慢转移至年轻男子的“伤口”处，试图攻破他的心防，“有什么问题要和你女朋友当面说清楚啊”。

“你下来，跟我下去，我马上开车带你去找你女朋友，路上买一束花，事情不就解决了吗？”郑宏给年轻男子出主意，但对方依然卡在失恋的痛苦中。

“孝”字引出“终极考题”

面对面谈心终说服轻生者

眼看着时间在不断流逝，郑宏此前曾了解到，这名年轻男子非常孝顺，便尝试着抛出了一个“终极考题”：“我再问你一次，女朋友和你母亲之间，谁更重要？”

男子小声地回答了两个字：“母亲”。

“你母亲要知道你现在这种情况要急死了。”郑宏说。

“我父母最担心的就是我。”男子说。

“那你更要体谅他们，好好生活，好好工作，这才叫孝！”又经过一个多小时的沟通，郑宏提出能否回到屋内，面对面交流。

僵持了数十分钟后，男子终于同意在其他人撤离的情况下，愿意与和他一直交流的郑宏面对面谈心。

在屋内，平日不抽烟的郑宏与男子抽了三根烟，了解到该男子曾在老家做过生意，但由于生意不景气，便将做生意剩下的钱留给了父母，只身一人来到上海闯荡。

后来，两个人又聊了近一个小时，郑宏成功说服对方放弃了轻生的念头，对方心甘情愿跟随郑宏到派出所依法接受处理，这时已是第二天的凌晨2时20分。

离开房间之前，郑宏还不忘提醒男子出门要关好门窗和电源。

记者了解到，负责谈判的民警郑宏是石泉路派出所所长，一直是同事眼中的传奇人物。2014年11月，郑宏曾带领上海警方单独组建的中国第四支维和民事警队，赴南苏丹执行任务，并被授予了联合国和平勋章。2017年5月，郑宏被公安部评为全国优秀人民警察，并当选公安部“我心中的警察英雄”。2017年6月，郑宏又一次作为中国警方代表，远赴意大利，圆满完成了中意两国警务联合巡逻任务。