电信企业下月起要按月向用户主动推账单信息

晨报记者吴正彬报道 7月11日，工信部在其官网发布消息称，针对媒体报道的手机不明扣费、垃圾短信、骚扰电话等问题，工业和信息化部高度重视，已组织相关通信管理局、各基础电信企业着手开展三方面的工作：一是督促电信企业立即纠正错收费行为，并要求基础电信企业从下月起以短信方式按月向用户主动推送通信账单信息，让用户明明白白消费。二是立即核实报道所涉具体问题和典型案例，已关停发送垃圾短信的短信端口31个，处置涉嫌营销扰民的电话号码及关联号码82个，约谈涉事企业，责令其全面自查整改。情况查明后，将依法处理违规企业，问责涉事人员。三是举一反三，深入剖析问题根源，堵塞管理漏洞，全面提升运营服务水平，努力为群众营造良好的信息通信环境。

此外，针对骚扰电话问题工信部已联合十余个相关部门制定了专门方案，近期即组织开展综合整治骚扰电话专项行动。