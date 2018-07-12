泰足球少年接受隔离治疗，状况良好-由于留院观察，无法接受国际足联先前邀约，赴俄观看世界杯决赛

刘曦（新华社专特稿）

救援人员10日从泰国北部清莱府一处大型洞穴群救出少年足球队最后5人，举国乃至全世界为之欢呼。

12名小球员和他们的教练现在医院接受隔离治疗。一名泰国卫生官员11日说，他们状况良好。

救援成功源于“爱的力量”

清莱府府尹那荣萨·奥沙他那功10日在新闻发布会上对大家的祝福和支持表示感谢。

“救援任务的成功源于‘爱的力量’。所有人都在祝福这13人，”他说，“（守在洞穴外等候的）父母们已经回家……他们之后可以在医院透过玻璃隔断看望孩子”，还可通过医院电话与孩子们交谈。

球员家属阿迪萨·翁素赞告诉美国有线电视新闻网，他的儿子阿甲拉14岁，与教练和11名队友遇险后获救，“我想拥抱他，告诉他我高兴”。

那名教练的亲戚安蓬·西猜威告诉美联社记者：“如果我见到他，我想拥抱他，告诉他我非常想念他。”

遇险少年足球队名为“野猪”，由12名11岁至16岁少年和一名25岁教练组成，6月23日训练结束后进入清莱府一座国家公园内的洞穴探险，因强降雨灌入洞穴、阻断路径而无法脱身；7月2日由国际救援人员和泰国海军特种部队“海豹突击队”找到。

一名前海豹突击队员6日连夜潜水往洞穴内运送氧气罐，出洞途中陷入昏迷溺亡。经过多日考虑，救援人员决定以潜水方式营救，8日和9日分两批救出8名成员。最后一批获救的5人10日陆续由担架抬出洞穴，随后由直升机送往医院。

接机救护车驶向医院时，街头民众鼓掌欢呼。

“这真是奇迹，”协助向救援人员和媒体记者提供食物和必需品的帕亚·迈明说，“希望和信念让我们成功。”

体重平均减轻两公斤

泰国卫生部官员10日说，获救人员将在医院接受至少7天的隔离治疗。医生尚不清楚他们是否可能感染不常见的疾病。

“我们从来没有经历过这样的问题。”这名官员说，先前获救的8名队员情况稳定，两人疑似肺部感染，“他们是足球运动员，免疫力较强”。

按照卫生部官员的说法，接下来两天，如果医疗检测显示没有健康危险，获救人员家属可以穿无菌服进入隔离区，保持两米距离探望。

美国哥伦比亚大学传染病学专家伊恩·利普金告诉美联社记者，比起身体疾病，脱险人员最可能遭受与“这种痛苦经历相关的压力”。

路透社13日以一名泰国高级卫生官员为消息源报道，经过评估，多数获救少年体重平均减轻两公斤，但普遍情况良好，精神或情绪没有显现紧张。

世界杯参赛球员关注救援

由于留院观察，这批小球员无法接受国际足联先前邀约，赴俄罗斯首都莫斯科观看7月15日世界杯决赛。

“我们收到泰国足球协会通知，因为医疗原因，这些男孩不能到莫斯科观看世界杯决赛，”国际足联10日说，“国际足联以每个人的健康为重”。

不过，这场艰难救援得到世界杯参赛球员关注。法国队和英格兰队球员对救援成功表示欢迎。

“这一胜利属于今天的英雄。好样的，男孩们，你们很强大，”10日世界杯半决赛后，法国队球员保罗·博格巴在社交媒体上说，当天的半决赛中，法国队以1:0淘汰比利时队，进军决赛。

英格兰队球员凯尔·沃克在社交媒体上说：“泰国孩子全都从洞穴安全脱险，令人惊喜。”