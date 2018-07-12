地方受灾不误喝酒 安倍政府引发不满

刘秀玲（新华社专特稿）

日本西部地区持续多日的大范围强降雨截至11日导致176人丧生，70多人失踪。

随着灾情日益扩大，日本政府前期应对不力问题凸显。执政的自由民主党在降暴雨时喝酒聚会，更是给民众不满火上浇油。

安倍与议员享受酒会

5日晚10时多，内阁官房副长官西村康稔在社交媒体“推特”上传几张照片，写道：“党干部和年轻议员一次推心置腹的亲睦会……今天安倍首相、岸田政调会长、竹下总务会长齐聚一堂，和和美美的气氛里，年轻议员尽情拍照。”

这是自民党籍国会议员在首都东京的一次聚会，名为“赤坂自民亭”，每月在众议院赤坂宿舍举办一次。当天是第27次聚会，大约50人参加，首相安倍晋三首次出席。

照片中，安倍手举酒杯，自民党政策调查委员会委员长岸田文雄、总务会长竹下亘、防卫大臣小野寺五典等人笑着围坐在四周。安倍和岸田带来家乡特产名酒助兴，安倍带来山口县生产的“獭祭”，岸田则是广岛县的“贺茂鹤”。

西村在“推特”上写道，面对两大名酒，许多议员问他喝哪个，“虽然一瞬间犹豫了，最后还是两种都喝了……自民党真好啊！”

自民党高层觥筹交错之时，京都市8万多人接到暴雨避难通知。聚会开始前，日本气象厅5日凌晨向大阪府北部地震灾区发布地质灾害预警，下午在东京、大阪召开紧急发布会，呼吁各方警惕。

立宪民主党籍参议员莲舫10日说：“那是气象厅呼吁加强警惕当晚……只能说他们缺乏责任感。”社会民主党党首又市征治批评自民党“懈怠”。

日本记者安积明子在《东洋经济》电子版上发文说，自民党议员在暴雨来袭时依然兴冲冲地把聚会情况上传社交媒体，说明他们对灾难缺乏感同身受。

自民党内部对此也有不满，一名来自受灾区县的自民党议员告诉共同社记者，说自己“惊到无语”。

国土交通大臣惦记赌场

针对各方指责，内阁官房长官菅义伟说，“只要把该做的事情做了”，聚会就没有问题。防卫大臣小野寺10日作出类似表态，说参加酒会“对一系列应对举措没什么影响”。

只是，自民党政府的态度让在野党实在难以接受。

日本参议院内阁委员会10日下午继续审议建设包括赌场在内的大型综合度假设施相关法案，国土交通大臣石井启一参加。

因国会闭会在即，自民党寻求加快审议进程，在会期结束前通过一些法案。“赌场法案”由石井负责，但他在暴雨灾情严重时参加这次审议，引发在野党强烈不满。

日本共产党籍参议员大门实纪史批评道：“分管应对地质灾害的国土交通大臣在这里审议‘赌博法案’好吗？”

社民党党首又市说，石井应该和防灾担当大臣小此木八郎一同前往灾区指挥救灾。

最大在野党立宪民主党国会对策委员长辻元清美说，石井这个时候居然出现在参议院。“难道比起人命，赌场赌博更重要吗？嘴上说‘人命第一’，遗憾的是‘赌场第一’。”