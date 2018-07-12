带领孩子自救 教练获得原谅

明大军 陈家宝（新华社专特稿）

经过泰国和来自十几个国家的国际救援队上千人昼夜不停的营救，泰国“野猪”少年足球队12名孩子和教练10日终于全部获救。

目前还不知道25岁的教练艾格蓬为何带孩子们进入极其危险的山洞，然而在面对几乎绝望的境地时，他表现出远远超出他年龄的成熟和领导能力。

两名英国救援人员7月2日在洞内4公里处发现了他们。在救援人员现场拍摄的视频中，孩子们表现出异乎寻常的镇定。面对镜头，他们露出微笑。

这是一群在黑暗和饥饿中挣扎了9天的孩子。当救援人员问他们，“你们有几个人”，一个孩子用英文回答“13”。洞外人们悬着的心顿时放下了。那个孩子还用英文问救援人员，“今天星期几了？”

救援人员发现孩子们的身体状况相对良好，而身体最虚弱的是艾格蓬，因为在这9天中，他拒绝吃任何食品，将所有他们随身带进洞穴的少量食品全部分给了孩子们。

在绝境中，艾格蓬带领孩子们用打坐冥想方式静静地等待救援。他告诉孩子们不要喝洞内的积水，而要喝岩石上的渗水。

一位孩子的家长说，孩子告诉他，在山洞里他们没有任何人哭过。

当救援队找到孩子们后，艾格蓬做的第一件事就是给这12名孩子家长写信，就他将孩子们带入山洞表示由衷的道歉。

虽然家长们对教练的行为十分愤怒，但他们仍然告诉艾格蓬，“我们不怪你，我们支持你”。

一名孩子的母亲说：“如果不是你带着我们的孩子，不知他们今天会是怎样。”