“2018暑期职业体验季”特别报道一 多台手机同时“秒杀”名额，上海市商贸旅游学校“影视制作初体验”夏令营究竟有何魅力-聚焦“片场”实战性 定格职业新体验

晨报记者 杨虹 吴婉莹 实习生 陶玉洁

这几天，一部现象级国产电影刷爆了各大影院。这部电影也引发了大众对于国产电影的热情。7月5日、6日两天，近20名小小电影“发烧友”在上海市商贸旅游学校“影视制作初体验”夏令营首次触“电”，通过优秀影视片段欣赏、无实物表演练习、短片拍摄、后期剪辑等方式，共赴一场光影之旅。

初一的陆同学告诉我们，由于暑期职业体验活动太过火爆，在报名时全家人使用了多台手机同时抢，终于“拿下”了此次夏令营的名额，手速堪比“双十一”。如此火爆的“影视制作初体验”夏令营魅力在何处呢？快跟着我们来一探究竟。

体验项目“有名堂”

孩子走向专业“第一步”

与社会上质量参差不齐的“职业体验”活动不同，此次夏令营的主场被设置在上海市商贸旅游学校，该校的“美术设计与制作专业”在全国技能大赛上蝉联了五届金奖，影视剪辑便是学校的专业强项。当特色专业与职业体验项目相结合，夏令营的专业性更是不言而喻。为了使影视前期的体验课程更有“看头”，学校更是邀请了上海戏剧学院影视导演专业的黄林伟助阵主讲。

“由于参与的学生大多为中小学生，我们根据孩子的认知规律和接受能力，对教学方式和内容上做了相关调整。”黄老师介绍，活动开始便播放了一则能被孩子理解的情感性影片，并要求孩子复述出影片中的道具、人物和演员。其目的是为了引导体验者去观察、思考创作者及表演者的意图，而不是把注意力放在影片的情节上。通过短暂的观影体验，让孩子们回顾停留在脑中的残留影像，分析这些画面能够停留的原因，帮助孩子们找到影片的关键有效信息。在体验了有效信息后，在表达有效信息上，黄老师设置了想象力和无实物表演的内容，“要让别人明白他在演什么事件，就必须抓住事物的特征，这也会触发孩子们对生活的观察力和理解力”。

“由一个受众的角度转换为创作者、表演者的角度去思考，这便是走向专业的第一步。”夏令营项目负责人之一、商贸旅游学校美术设计与制作专业带头人徐本方补充道。

在老师的推动下，几乎每个体验者都在“课程”中表达了自己的看法和态度。对此，两位老师强调，让孩子拥有自己的想法是夏令营的目标之一。也因此，参加过职业体验的孩子在做事的参与度、主动性和情商等方面都更能得到锻炼。

变身全能影视人

演绎、剪辑、创作样样“在行”

提到“影视制作”，人们大多会将其与影视后期制作划上等号。但“影视制作初体验”夏令营，体验者不仅能学习影片的后期处理，还能在“片场”中真实地体验一把“拍电影”。

进“片场”前，体验者们自发分为了两个小组，并团队协商分配工位：导演、主角、配角、编剧、场务、剪辑师……做到人人有事做，每个人为自己的工种负责。徐老师表示，只有通过参与拍摄，体验者才会真实地了解每个工种，并在拍摄中学着换位思考，如何才能完成一部好的影片。拍摄中也出现了一些小插曲，如：导演无法HOLD住全场、团队人员不愿意演戏等情况。黄老师则认为，应该尊重每个孩子的兴趣和想法，让其找到自己最擅长的地方，发挥特长。“如果孩子不愿意演戏？没关系。也许在剪辑方面，他会产生兴趣。”他说。

在视频剪辑环节中，初一年级的严同学便发挥出自己的特长，在老师的指导下，他很快运用前一天学到的电影表现手法，剪成了小组成员自导自演的小短片。“我第一次关注到，为什么有的场景是暗的，为什么有的地方要用特写。通过这次夏令营我感觉离自己的影视制作梦更近了！”

更有意义的是，学校在夏令营中设计了体验VR的环节，引导中小学生由理性的、技术层面的实践，再回到感官层面的体验中，让每一位前来体验的孩子不虚此行，在活动中感受行业未来的发展趋势。

家长与孩子成“同桌”

共赴影视艺术之旅

与大多数体验项目不同，家长可以和孩子一起参与到“影视制作初体验”夏令营中。周同学的妈妈表示，不仅孩子对表演感兴趣，自己也喜欢泡剧、看电影，趁着夏令营的机会，自己也可以听一听、学一学。在体验过程中，一些家长会引导孩子思考、完成作品，和孩子们共同讨论剧本、协调分工、配合剪辑。

此次夏令营不仅是孩子体验职业、探索未知的过程，更是加强亲子互动、共同学习的旅程。一位家长在课后和黄老师互加了微信，并表示自己和孩子都想继续深入学习剪辑。与其他忙于看手机的家长不同，她的活动参与度很高，对此，她表达了自己的看法：由于孩子在体验的当下是懵懵懂懂的概念，还未能形成归纳性的总结，如果家长能像老师一样，孩子做得好的，鼓励他；做得不好的，就引导他，那更能激发孩子的兴趣爱好。而在暑期职业体验中，孩子通过多尝试、多了解，必然会对职业、对自己的未来发展更清晰。