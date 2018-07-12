2018“新地公益垂直跑”启动报名-集结沪港两地数千选手，“Fun肆跑楼　闯高行善”

晨报记者 王晓芬

由新鸿基地产（新地）主办的第七届“新地公益垂直跑”垂直马拉松赛事7月11日正式于香港启动，向公众开放报名。今年，“新地公益垂直跑”的两站赛事“勇闯上海IFC”及“勇闯香港ICC”将分别于10月14日及12月2日举行，并将继续作为2018年度垂直马拉松世界巡回赛的两大赛站。作为慈善赛事，“新地公益垂直跑”活动收益将不扣除开支，全数拨捐作慈善用途。

主办方于天际100香港观景台举行“新地公益垂直跑”发布会，新地执行董事兼副董事总经理雷霆先生、执行董事郭基泓先生，联同活动筹委会联席主席张永锐BBS一起主持启动仪式，其他出席嘉宾包括国际竞速联盟主席Marino Giacometti、香港浸会大学体育系副教授雷雄德博士等。新地执董兼副董事总经理雷霆先生于致辞中表示，新地一直坚持“以心建家”的信念，通过举办慈善体育活动，鼓励市民多做运动；同时积极行善，帮助社会上有需要的人。“新地公益垂直跑”今年已迈入第七届，上海站和香港站已累积筹得超过3200万人民币善款，帮助了数以万计的儿童及青少年。

新组别新亮点

为了鼓励更多青少年一起加入“闯高行善”的行列，主办方今年放宽参赛年龄限制，并新增了学生接力组别。

“学生接力赛”是特别针对12-22岁的中学生、大学生而设置的，让学生群体也可以通过团队接力的方式，来挑战上海国金中心1460级台阶。此外，“团队/企业接力赛”、“个人赛”、“体验赛A 组(个人体验赛)”、“体验赛C组(双人体验赛)”也都将最低参赛年龄从18岁调整为16岁。因此，青少年选手可以有更多选择，体验垂直马拉松的乐趣。值得一提的是，“体验赛B组(亲子体验赛)”更将青少年的参赛年龄从原来的10岁降低至8岁，让更多的孩子能够在家长的陪伴下参与这项有意义的慈善登高赛事。

汇聚全球专业选手

作为2018年度垂直马拉松世界巡回赛的重要一站,“新地公益垂直跑- 勇闯上海IFC”可以说是沪上唯一的真正国际级垂直马拉松专业赛事。届时，来自全球的垂直马拉松专业选手将汇聚上海，争夺巡回赛积分。主办方会继续为参赛者们度身定制更有针对性的赛前训练营，提供全方位专业级别的赛事体验。

此外，今年赛事也将为个人赛优胜者提供丰厚的奖品，全场成绩最好的男、女前三名将获得上海与香港往返机票及香港丽思卡尔顿酒店住宿两晚，免费参加作为垂直马拉松世界巡回赛终点站的“新地公益垂直跑- 勇闯香港ICC”赛事，与更多高手一同迎接香港环贸广场（香港ICC）100层楼的终极体验。此外，香港站的男女总冠军将继续获得主办方赞助，到垂直马拉松世界巡回赛其他赛站勇攀高峰。

传递慈善理念

“新地公益垂直跑”不仅是一项专业体育赛事，更是一年一度的慈善盛事。

“勇闯上海IFC”的善款将全数捐赠给上海市儿童健康基金会，用于上海儿童医学中心贫困病童的医疗救治。目前，已有137名来自全国各地的贫困病童在“新地公益垂直跑 – 勇闯上海IFC”的专项基金援助下获得医疗救治。“勇闯香港ICC”的活动收益则将赞助香港社会服务联会的新地雨后彩虹计划，帮助因面对家庭逆境而需要心理支持的儿童及青少年，同时亦会通过香港公益金资助指定基层儿童及青少年服务。

7月11日，赛事官方微信号“勇闯上海IFC”将正式开启报名通道，参赛者们可以通过微信更方便、快捷地完成报名流程。