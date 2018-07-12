无法兑现天赋的比利时队

晨报特派记者 金昊（圣彼得堡7月11日电）

四年前在巴西，拥有阿扎尔、本特克、默滕斯等一众高手的“黑马”比利时队横空出世，让外界对他们的世界杯之旅格外期待。但天赋值极高的比利时队，在场上却很难形成合力，巴西之旅停留在了1／4决赛。

四年后在俄罗斯，曾经的“黑马”已经真正蜕变为世界级强队。而在教练席上，技战术水平远超威尔莫茨的西班牙人马丁内斯成为比利时队的主帅，但比利时人依然无法把他们的天赋兑现成荣誉。

晋级过程渐露短板

从分组来看，比利时人的运气还算不错，如果再看一下赛程，那简直就是上天赐予他们的一份礼物。小组赛前两轮，面对实力均远逊于自己的突尼斯和巴拿马，比利时人兵不血刃拿下比赛，从而获得了第三场比赛让主力球员轮休的资格。但进入淘汰赛之后，比利时人的短板开始逐渐显露出来。

淘汰赛第一场，跑动积极、协防及时的日本队让妄想着单纯依靠天赋就能获胜的比利时人吃尽了苦头。尽管依靠着高空球优势和高人一等的身体素质，比利时队最终完成了逆转，但球队的短板也彻底暴露。

四分之一决赛面对巴西，比利时终于打起了十二分的精神来应战，而整体实力略高于巴西的他们也很快取得了两球的领先优势。但攻坚战能力不强的巴西，也同样不是能够检验比利时真正成色的球队。终于，半决赛面对真正的世界级强队法国，马丁内斯的球队在落后的情况下完全失去了反抗的能力，天赋、能力、经验在比赛的最后30分钟里，从他们身上彻底消失，而全队在比赛中表现出来的混乱、无序，与四年前完全相同。

马丁内斯难堪大任

客观地说，马丁内斯在技战术领域的确比他的前任威尔莫茨要高很多，最好的例子就是与巴西一战，马丁内斯将卢卡库移到右路并将德布劳内位置前提的安排，这一变化打乱了巴西队主帅蒂特赛前的所有部署，也取得了很好的效果。事实上，在面对实力不如自己的对手时，马丁内斯的战术安排通常都是十分奏效的。

但在面对真正的强队时，马丁内斯个人的“气场”的不足给他的战术安排带来了诸多不好的影响。这位在俱乐部层面“屡败屡战”的西班牙人在比利时黄金一代最重要的一场比赛里选择了“限制对手”的战术思想，而事实上，比利时队并不擅长在“非以我为主”的状态下比赛。

对于比利时人来说，在青训领域下足了功夫的他们已经收获了丰硕的果实。这个星球上人球结合能力仅次于梅西的阿扎尔，这个星球上目前最好的传球手德布劳内，这都是对比利时人扎根青训、踏实工作的回报，但这并不能直接兑换成国家队的成绩。要想真正将这批球员的天赋兑换成冠军，比利时足协还需要好好考虑一下国家队主帅的人选。