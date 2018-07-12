新华社记者 王浩宇 树文 王晨笛

胜负尘埃落定的那一刻，10日的圣彼得堡体育场有喜有悲，然而有个人的心情或许是复杂的，他就是头顶法国传奇光环、身在比利时教练组的亨利。

亨利的法兰西戎马生涯，留下了51粒进球的队史纪录，以及1998年世界杯和2000年欧锦赛的“双料冠军”。如此传奇，却在世界杯半决赛坐在对手的阵营中，这种戏剧化的关系让世界杯上的各路媒体如“鲨鱼嗅到血腥味”一般，想要做做文章。社交媒体上，也有法国球迷讨论着如果比利时队进球，亨利会庆祝吗？

一场“硬碰硬”的较量后，法国队最终以1∶0击败比利时队挺进世界杯决赛。不管到底心有何属，亨利最终平稳站在了中间地带，没有过多的感情色彩，没有留下炒作的空间。

赛前的舆论浪潮中，面对媒体采访和开发布会的要求，亨利选择了拒绝。比赛结束后，亨利先是挨个安慰了场上失落的比利时球员，之后跟法国队员寒暄拥抱，期间他始终保持着失败一方应有的表情。对祖国给予尊敬，对工作给予尊重，这就是亨利无声的回答。

亨利并非是在敏感时间刻意低调。据比利时媒体报道，自从亨利2016年进入比利时队教练组后，尽管主帅马丁内斯和队员们经常被问到有关亨利的问题，但亨利本人一直都很低调，只接受过一次专访。

“我不是国家队主帅，也不是助理教练，我是第三教练。从一开始我就跟每个人说，这不是亨利的个人秀，我来这里是帮助主教练和球队的，我会尽力让球队变得更好。作为一个教练，你不必过多提自己作为球员时的成就，而且作为教练，我还没证明过自己。”亨利在那次专访中说。

古典名著《三国演义》中，徐庶身在曹营心在汉，终生不为曹操献一计。但对于亨利来说，他选择加入比利时队与忠诚无关，这是一名职业教练对于自己职业生涯的一次职业的选择。正如法国主帅德尚的一番话：“从他成为马丁内斯助教的那一刻起，他就知道可能会有（对阵自己祖国）这种情况发生，对他来说这不容易，是个艰难、奇怪的情况……我替他感到高兴，他是我很欣赏的人，他进入了正确的轨道。”

在比利时队的这两年，亨利备受球员们的推崇，也开始以一名教练的身份受到各方的认可。比利时队内头号锋霸卢卡库现在是亨利的头号“迷弟”，几乎言必赞“大帝老师”，“他会把我一场比赛中的表现整理成资料，然后我们一起讨论，一起寻找如何能让我变得更好。我每天都能从他身上学到东西，如何跑位，如何创造空间，如何控球等等。”

法国足协主席勒格拉埃也在近期的采访中暗示，亨利是法国教练界的一颗“遗珠”，“在亨利身上我们的视野或许有些狭隘，他和足协联系的也不是很密切，我对此感到遗憾。成为助理教练对他是一个非常正确合理的选择，就像齐达内最初在皇马时一样，我坚信他会有一段非常美好的执教生涯。”

亨利和比利时队的合作，目前看来很可能即将走到尽头，虽然比利时足协想续约“大帝”，但亨利本人还未接受。世界杯后，他将何去何从？

至少，接下来的决赛，亨利可以全身心地做一名法国球迷了。