上海国际金融中心迎来新一轮开放-沪伦通等系列创新金融产品将落地

晨报记者 林劲榆

上海国际金融中心将迎来新一轮的开放，沪伦通等一系列创新金融产品即将落地。

昨天，针对新一轮开放政策，上海市政府召开新闻发布会，上海市金融办副主任李军透露，沪伦通筹备工作正在紧张推进，证监会和上交所都在按照年内开通“沪伦通”的目标来实施。

“沪伦通”开通指日可待

根据上海“扩大开放100条”行动方案，32条涉及金融领域，其中提及“扩大沪港通每日额度；争取在2018年内开通‘沪伦通’”。李军透露，目前CDR是基于优质创新企业而设计开发的，“沪伦通”也是采用CDR的方式，是对上海资本市场和伦敦交易所已上市股票设计的CDR。

针对“扩大沪港通每日额度”的提法，李军表示，这指的就是5月份起对沪港通每日额度进行的四倍扩容。

为进一步完善内地与香港两地股票市场互联互通机制，从5月1日起把互联互通每日额度扩大四倍，即沪股通及深股通每日额度从130亿元调整为520亿元，港股通每日额度从105亿元调整为420亿元。

除了沪伦通、沪股通等，金融领域一大波开放政策有望今年落地，上海将以更大力度开放合作提升上海国际金融中心能级。比如，行动方案提出要取消在沪银行和金融资产管理公司外资持股比例限制，支持外国银行在沪同时设立分行和子行，支持外商独资银行、中外合资银行、外国银行分行在提交开业申请时一并申请人民币业务； 支持在沪外商独资银行、中外合资银行、外国银行分行开展代理发行、代理兑付、承销政府债券（含外国政府在中国境内发行的债券）业务；支持设立多家分行的外国银行将管理行获准开展的人民币业务、衍生产品交易业务拓展至其他分行； 支持外国银行向中国境内分行拨付的营运资金合并计算等。

上海金融行业景气指数上升

随着上海金融改革的推进，和重要金融要素市场的落地，上海金融行业景气指数持续上升。

昨天，上海金融景气指数(2017)在沪发布。2017年上海金融景气指数达5399点，较2016年末增长432点，增幅8.7%，显示出2017年上海金融业景气程度较好。与2016年相比，景气度发展状况继续有所改善，其中金融国际化、金融人才、金融创新、金融生态环境都有较大改善。

中国人民银行上海总部副巡视员、金融服务一部主任季家友在发布会上表示，上海国际金融中心建设需要各方共同努力，人民银行作为金融宏观调控部门，高度重视和大力支持上海国际金融中心的建设，将采取有效措施积极支持上海在金融对外开放上先行先试。

季家友说，要促进金融机构进一步服务实体经济，加快推进国际金融中心的建设，人民银行将在推动上海试点人民币跨境产品、发挥大宗商品人民币定价功能等五个方面努力，坚持市场驱动的原则，支持上海在金融对外开放上先行先试。

季家友表示，人民银行支持上海金融科技研发和创新。从中央银行的角度看，金融科技的发展重点是服务实体经济、促进普惠金融等方面，进一步提升上海国际金融中心的科技含量。