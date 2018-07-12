“误种”转基因玉米 登海种业赔钱又违规

晨报记者 曹西京

面对深交所关注函，登海种业承认新疆伊犁分公司违规种植转基因玉米1.2万公斤，种植面积2590亩，目前铲除后对农户进行了赔偿。同时公告公司副总被采取强制措施在侦查中，是否构成犯罪尚无定论。11日，公司股价跌去3.59%。

行为违反“转基因规定”

在回复函中，登海种业解释了此次违规种植的过程。2014年6月，登海种业与承担国家玉米转基因工程项目的北京大北农生物技术有限公司签订转基因合作协议，由北京大北农承担玉米自交系DH351的转基因工作。登海种业安排专人直接负责上述转基因的研究工作。

2016年10月，北京大北农向登海种业移交了400粒转育成功的转基因DH351种子，登海种业转基因研究专管人员在此基础上繁育出了约50公斤转基因DH351种子，并在公司种质库中保存。

至此，登海种业的转基因种子繁育并未出现违规。

后因“内部管理问题”，上述50公斤转基因DH351种子被当成常规自交系原种于公司农场，扩繁出了约12000公斤亲本。公司管理层2018年3月底获知后召开紧急会议，研究决定将该批种子转至在新疆巩留县的伊犁分公司封存，待国家转基因政策放开后在此种子生产基地再行使用，后可能被“误种”于巩留县2590亩土地上。以上，登海种业这两次行为均违反了《农业转基因生物安全管理条例》相关规定。

根据目前政策，中国只批准了转基因棉花和木瓜进行商业化生产，还未批准转基因粮食作物商业化发展。

违规种植披露有意延迟

根据登海种业公告，伊犁分公司违规种植发生后，已在当地农业主管部门的监督下，对涉嫌地块的玉米制种进行了铲除。公司与事件中唯一制种农户签订赔偿协议，赔偿款418万元已全部支付。此外，根据《农业转基因生物安全管理条例》，登海种业或将面临最高20万元的罚款。“由于当地季节气候原因不能复种，对种植农户的经济补偿会导致该分公司的生产成本略有上升；事件涉及种植面积2590亩，约占公司2018年度总制种面积7%，公司的生产经营活动不会受到直接影响。”公司表示。

一季度财报显示，登海种业扣非净利润为1709万元，上述“损失”将占一季度利润的四分之一。公司预测今年上半年净利润同比下降30%至80%，约为2427.34万元至8495.7万元，原因是：“国内玉米种子行业库存量大，品种数量多，价格竞争激烈，再加上套牌假冒侵权及违法经营种子对市场的冲击，影响公司业绩。”

公司去年年报显示，国家取消玉米临储政策，推进农业供给侧结构性改革，调减玉米种植面积，国内玉米价格持续低迷，玉米种子行业产能过剩，套牌假冒侵权及非法经营冲击种子市场，市场竞争日趋激烈。因此，其营业收入及扣非后净利润分别为8.04亿元和1.58亿元，同 比 分 别 下 跌 了49.84%和63.91%。

对公司副总李洪胜被当地公安机关采取强制措施一事，公司称，李洪胜等三人被采取强制措施的事由是涉嫌非法经营。7月1日下午，除李洪胜外其余两人被取保候审，李洪胜仍然被拘押。由于李洪胜被采取强制措施还在公安部门依法侦查过程中，是否构成犯罪尚无定论。

同时，登海种业承认延迟披露。李洪胜等人在今年5月下旬即被当地农业主管部门认为有违规种植情况，但登海种业7月5日才披露，违反了相关规定。