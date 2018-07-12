晨报记者 韩忠益

受利空消息影响，昨日沪指开盘跌1.66%，深成指跌1.96%，创业板指跌1.91%。盘中除特斯拉概念飘红外，其他板块均不同幅度下挫。午后沪市继续探低，最低至2752点，收盘前，多头进场，托住股指反抽，最后收出一个很有想象力的2777.77数字。跌幅达1.76%特斯拉建厂很刺激

规划年产50万辆纯电动整车的特斯拉超级工厂正式落户上海临港地区，这是上海有史以来最大的外资制造业项目。

机构认为：特斯拉作为全球电动汽车领域的翘楚，在中国建厂将有利于其进一步开拓中国这块全球最大的新能源汽车市场，同时也将在国内市场形成鲶鱼效应，加速国内市场竞争，迫使国内车企积极推进技术升级，从而促进我国新能源汽车快速发展。还将直接带来对动力电池需求的提升，动力电池扩产需求旺盛，特斯拉中国工厂将兼具电池生产工作。特斯拉在华扩张动力电池产能，有望为国内具有产品和技术优势的锂电设备供应商带来大额订单。先导智能的设备产品已经进入松下，有望深度受益。

推绿色交通规划

7月10日，交通运输部发布关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见，提出到2020年，交通运输污染防治攻坚战任务圆满完成，绿色交通制度基本健全，资源集约节约利用进一步加强，运输结构进一步优化，绿色出行比例进一步提升，污染防治和生态保护取得明显成效，交通运输生态环境保护水平与全面建成小康社会的发展要求相适应。

实现上述目标的一个重要措施是推进新能源和清洁能源应用。到2020年底前，城市公交、出租车及城市配送等领域新能源车保有量达到60万辆，重点区域的直辖市、省会城市、计划单列市建成区公交车全部更换为新能源汽车。相关上市公司将因此受益。

大盘反复很正常

昨天大盘再遭利空袭击，多少令多头有点措手不及，细细一想，大A股就像一个久病的患者，刚出医院还没有一个很好的康复环境配合疗伤，所以想连续拉升哪有那么容易啊！时时刻刻反复一下也是正常的。

技术上，近期沪市两次深度V 型反弹，回升幅度达到2%以上且成交量有所放大，说明有投资者不畏暴跌，在试探性抄底或者寻找低估值标的建仓，大盘不稳定中凸显聪明资金在布局，在寻找结构性机会。