风雨

本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。

一直关心好运营业部操盘工作室的读者应该知道，高智自去年底以来一直强调医药股的投资价值，坦率说，今年以来的沪深两市行情，如果除去医药股，表现真的很糟糕。

为什么看好医药股？高智当初是这么说的，因为去年大消费概念中的酒类股和家电股纷纷走得很强，那同属大消费板块的医药股在今年也应该有所表现，何况医药股的基本面普遍很优秀，不管是估值还是政策层面的支持力度，都值得市场好好正视。

“据统计，目前己有94家医药生物公司披露半年报，逾九成公司预喜。展望后市，医药依然是具有非常清晰的产业逻辑的行业，优质龙头经过阶段调整，高位震荡之后，在不断有催化剂的情况下，有望继续走强。”高智说。很多医药股目前只是出于阶段调整，而且主要还是受了大盘暴跌影响，如果不是大盘过于疲弱，很多医药股早已经走出独立上涨行情。

“我完全同意你这个观点，看看一些医药上市公司业绩，简直可以用震惊形容：在预增幅度方面，圣济堂(600227)、海普瑞(002399)、贝瑞基因(000710)、美年健康(603227)这4家公司业绩预告幅度较大。最大预增幅度竟然分别 达 到3917.00%、2987.21%、2137.60%和1135.13%。此外，冠福股份(002102)、智飞生物(300122)、康奈生物(300601)、沃森生物(300142)、新和成(002001)、金达威(002626)、科伦药业(002422)和紫鑫药业(002118)这8家公司中报的预增幅度也超过了百分百到百分之几百。这么多业绩优良的公司，股价不上涨没有道理。”郁教授道。更为赞叹的是，不少业绩同比预增的公司，环比也亮眼。统计数据显示，医药行业85家预喜的公司中，有65家公司有望实现业绩同比及环比“双增”，占比达76.47%。其中，34家公司预计年报净利润同比环比均有望实现达到或超过30%。

今日行情预测：弱势整理

仓位：70%