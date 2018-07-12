货基规模增长总数却减少-当心你的基金被清盘

见习记者 王心禹

据东方财富Choice数据显示，今年上半年，货币基金份额和资产净值都有所增加，但货币基金总数却在减少。沪上某大型公募基金副总接受晨报记者采访时表示，行业竞争加剧以及货币基金“T+0”快速赎回受限都对货币基金总数减少产生了影响。

晨报记者注意到，截至今年1月底，货币基金总数340只，份额81582亿份，资产净值67661亿元。到了今年二季度末，货币基金总数338只，份额91366亿份，资产净值达77399亿元。今年1月至今，共有两只货币基金被清盘，分别是中欧骏盈货币基金和德邦弘利货币基金，其中德邦弘利货币基金被清盘的原因是基金资产净值低于合同限制。

货币基金总数减少原因

沪上某大型公募基金副总告诉晨报记者，目前市场上货币基金规模分化加剧，很多货币基金规模小，导致基金在跟银行、券商等机构要价时不占优势，这将会导致基金整体收益较低，持有该基金的用户和机构会选择赎回。而规模大的货币基金议价能力强，所以收益相应也高，致使资金不断注入，这就形成了一个循环，规模大的货币基金会越来越大，规模小的货币基金最终面临的情况之一就是被清盘。他也比喻这就像是丛林法则，优胜劣汰，有些基金被清盘但也有新基金发行，这都是很正常的情况。

同时，该公募基金副总也指出，今年6月1日央行和证监会联合发布《关于进一步规范货币市场基金互联网销售、赎回相关服务的指导意见》，其中规定单个投资者在单个销售渠道持有的单只货币市场基金单个自然日的“T+0赎回提现业务”提现金额低于1万元，各家机构都于本月初开始执行。这项规定导致一部分货币基金持有者选择了其他理财产品； 另一部分货币基金持有者会选择同时认购多只货币基金，虽然这种情况对货币基金整体规模没有影响，但是对单只货币基金的规模影响较大，会导致其规模降至清盘线之下。

基金被清盘，是大多投资者不愿看到的现象。从货币基金投资方向来看，其主要投资于短期货币工具，例如国债、央行票据、银行定期存单等低风险、信用等级高的产品，这就使得货币基金具有较低风险、收益稳健的特质。这一特质也使货币基金发生亏损的概率很小，但货币基金并不承诺本金任何时候都不发生亏损，也不会保证最低收益率。那么作为一个普通投资者如何选购货币基金，晨报记者也采访了上海证券基金评价研究中心负责人刘亦千。

选择货币基金要看这两点

刘亦千认为选择货币基金，首先要看其流动性。流动性是货币基金最主要的优势，货币基金的保留平均剩余期限、券种配置和规模都是其流动性的有力保证。

其次要看货币基金的收益水平，收益率的对比不要局限于某一天或某一周，要以月或者季度为单位，这样看其整体收益率才相对客观。同时也要注意货币基金的收益率在一段时间内是否保持稳定，如果不稳可能说明在某段时间内有大量资金注入或流出，这都会影响到货币基金的收益率。收益水平高、稳定性又好的货币基金是最佳选择。

观看货币基金的流动性和收益水平，刘亦千表示对于普通投资者来说这两个指标已足够。而对于流动性、收益水平和规模等相差无几的两只货币基金，其背后的公司和股东实力也可以作为一个参考指标。