AI解决互联网金融顽疾

见习记者 罗佳明

“Create 2018”百度AI开发者大会近日在北京国家会议中心举行。在以“智能新引擎金融新动力”为主题的2018度小满智能金融论坛上，度小满金融技术负责人许冬亮提出：金融科技能力带来两个提高，一是高效获客能力，二是客群之下的风控支撑客群管理能力。同时，度小满金融宣布与青岸投资宣布达成战略合作，共同成立以消费金融资产为核心投向的投资平台。

百度高级副总裁、度小满金融CEO朱光认为，“AI技术在金融领域的应用，已经从实验室阶段进入到规模化应用阶段。”

当下，困扰各个互联网金融平台的难题是如何挖掘优质信贷客户，做好风险控制，额度把握和利率问题以及由此产生的呆坏账问题，各个科技公司也都在此下了不少功夫。

有业内人士向记者表示：信贷优质客户属于稀缺资源，不论是传统的金融服务企业，还是新兴的互联网金融企业都在使出浑身解数争夺，这些客户早已经被瓜分殆尽。想要凭借大数据的优势，从上亿的客户中筛选出优质客户，其难度之大超出想象，另外，挑选出了优质客户之后，如何将其留住也是需要深思的问题。

许冬亮认为，信贷产品的风险管控要落实到贷款的前、中、后，三个阶段。

贷前，识别不良贷款人是规避风险的重点，不仅要尽可能找出其中的灰中介，也要尽可能避免“误伤”。贷中通过采集用户实时的金融行为数据，运用深度学习模型组及多维度用户标签，随时掌握用户行为和需求变化，实现账户实时监控。贷后，多家科技公司都推出智能催收机器人，针对逾期客户特征进行分析，实现风险区隔，并采用对应手段完成催收，提升催收效果。

而各大科技公司推出的AI技术都在试图用更低的成本做到更好的管控。

据悉，融360推出的天机风控平台，从贷前切入，已经帮助数家银行将信用卡审批率从百分之十几的行业平均水平，提高至30%左右，转化率从2%提升至8%。

腾讯自研完成的“灵鲲”系统，通过独创8个维度雷达图，为金融机构提供完整的“事前-事中-事后”风控服务链条。

在效率方面，京东金融已实现52%的服务由机器人操作，售后方面更是90%都用到了人工智能技术。

业内人士认为，通过实时监控，搜集和掌握信贷客户的经济行为，由此来判定信贷风险的变化。但正所谓：知人知面不知心。信贷客户是主动的活体，如果在实时的监控其经济行为的时候，主动或者被动的掩盖事实。那么，依靠大数据搜集的信息，可信度仍值得商榷。

近年来，越来越多银行机构选择与科技公司合作，在人工智能、区块链、大数据等领域“跑马圈地”。

近日，蚂蚁金服、百度小满、腾讯金融、京东金融先后和基金、银行签订发展计划。共同推动科技金融。

马上消费金融首席执行官CEO赵国庆认为:把技术极致的运用到中去，技术服务于业务。科技驱动业务发展的思想应该作为金融公司长远发展的目标。