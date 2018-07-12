养老目标基金 目标日期策略与目标风险策略怎么选

兴全基金 程亮亮

从全球范围来看，养老保障体系多由三大支柱构成，第一支柱是由政府主导的以社保基金为代表； 第二支柱则是企业主导； 第三支柱则是个人主导，以商业养老保险为代表。根据相关统计数据，截至2016年末，中国的养老保障体系第一支柱，第二支柱，第三支柱规模分别占比为79.90%，20.10%，0%。

中国的养老保障第三支柱未来发展空间巨大。而作为第三支柱的一个重要工具，养老目标证券投资基金（下称“养老目标基金”）则成为广大个人投资者的一个重要选择渠道。

养老目标基金以追求养老资产的长期稳健增值为目的，鼓励投资者长期持有，采用成熟的资产配置策略，合理控制组合波动风险的公开募集证券投资基金。按照指引要求，未来我们的养老目标基金将主要采用两种投资策略，即目标日期策略和目标风险策略。我们的广大投资者又该如何选择呢？

所谓目标日期策略，就是以投资者退休日期为目标，根据不同生命阶段风险承受能力进行资产配置的投资策略。这种策略基于一种年龄与风险承受能力的相关性框架。而目标风险策略，则根据特定的风险偏好来设定权益类资产，非权益类资产的配置比例。

两种策略很难孰优孰劣，目标日期策略的优点是一站式解决养老问题。由于目标日期策略通常期初都会采用较为进取的配置策略，权益类资产比重较高，所以早期的波动率会相对较高。此类策略产品需要投资者有一个较为长期的投资计划，并能够坚持下去。

而目标风险策略则需要投资者根据市场的情况进一步进行主动决策。由于我国A股市场的新兴市场特征，波动率相对较高，目标风险策略的匹配有效性或将更高。目标风险策略同样可以通过科学设置配置计划，也可以达到与目标日期策略相似的配置效果。

从上述简单分析来看，目标日期策略与目标风险策略各有优劣，如果投资者对于自己的养老投资需求清晰，风险偏好也较为明确，目标风险策略将更为合适；而如果对投资较为陌生，则可以考虑选择目标日期策略产品。