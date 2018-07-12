京东金融荣任理事单位

文达

2018年7月7日，亚太经合组织（APEC）中国工商理事会青年企业家委员会成立仪式在京举行。京东金融CEO陈生强作为国内数字科技、企业服务行业的杰出青年企业家被选入APEC中国青委会，成为创始委员并任候任执委。在同日举行的APEC中国工商理事会2018理事年会上，京东金融被增选为APEC中国工商理事会理事单位。

2018 年是APEC 中国工商理事会（ACBC）成立5 周年，为进一步推动中国工商界青年力量深度参与APEC发展进程，完善APEC 框架下中国工商界机制性平台，培育新时代具有国际视野和企业家精神的未来商业领袖，APEC中国工商理事会于成立五周年的历史时机，发起成立APEC中国工商理事会青年企业家委员会。

APEC中国青委会会聚了中国最具影响力的新生代工商界力量，成员来自传统与新兴产业，首批包括三十余名具有代表性和成长性的青年企业家，覆盖科技、医药、文创、投资、互联网、教育等行业。例如，京东金融首席执行官陈生强，天士力董事局执行主席闫凯境，高榕资本创始合伙人张震，扬子江药业副董事长徐浩宇，澄星实业集团副总裁李岐霞，卧龙控股集团总裁陈嫣妮，双良集团董事长缪文彬等。

京东金融CEO陈生强入选后表示，在过去的5年里，APEC 中国工商理事会为中国企业界搭建了一个与世界沟通的舞台，让中国企业融入了世界，也让世界更加理解了中国。APEC中国青委会的委员们虽然来自不同行业，有着不同的背景，但都有着共同的理想，就是将中国企业界创新的精神、担当的精神传递到全世界。希望未来青委会委员能彼此互助，激荡思想，共同在APEC中国工商理事会的指导下，让青委会越办越好。

同日，APEC中国工商理事会还召开2018理事年会，京东金融被增选为理事单位。成为APEC中国工商理事会理事单位后，京东金融将全面深入的参与APEC框架下各类工商界活动，参与“一带一路”建设，推动互联网、数字科技、企业服务等领域的中外交流，发出中国科技企业的声音，并引领中国科技企业国际化，全力助推亚太合作。