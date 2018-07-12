大学毕业生亟待树立理财观

见习记者 商依琳 晨报记者 刘志飞（理财主笔）

7月，大学毕业生开始陆续正式入职工作，成为社会人。学生时代，他们拿着父母给的零花钱没有什么经济压力，工作以后生活消费成本上升，然而由于消费惯性，不少大学毕业生仍然毫无理财观念，如何有效地进行合理的财务规划是一个刻不容缓的问题。

零存款、信用卡负债、理财观堪忧

近些年，大学毕业生大多属于90后，他们出生在物质相对富裕的年代，对于买房、工资的焦虑没那么明显，生存的压力相对较小。同时，在生活中也更倾向于享乐主义，秉持着“钱赚来就是花的”的观念，大多数人毕业几年都还处于月光族、零存款、信用卡欠债、全无理财观念的阶段。

记者采访多位应届大学毕业生发现，他们中的大部分还未从父母给生活费的状态中调试过来，实习期间的工资没有任何结余还要靠着父母接济。对于未来工资的支配计划，他们也没有任何需要理财的想法。少部分则是有理财的心却不得其门而入，资金不够，认为自己买不了理财产品。

毕业1年的姚某，每月工资扣除房租、生活费后所剩已经不多，若是某个月多下几次馆子、甚至多约会几次都可能造成赤字，对于理财，他表示有心无力。同样毕业1年的徐某，因为是本地人没有房租，但还车贷每月要3000元，也几乎使他成为了月光族。毕业3年的赵某，因旅游和购买数码产品等原因造成了五位数的信用卡欠款，但是仍然无法控制自己的消费欲望。

上述案例中的几个人并不是不想通过理财实现资产增值，而是由于客观或主观原因无法实现结余。银行理财师表示，对他们来说，当务之急的理财不是去购买理财产品，而是每个月强制进行小额存款，同时合理配置自己的资产。

毕业2年的马某和骆某曾经在父母要求下实现了每月交出一部分工资进行存款的目标，但是随着房租涨价、消费提升等，存款计划也被搁置了。应届毕业的罗某和方某目前有部分资产在做投资，但主要形式就是听从父母亲属的意见，将钱投在他们看好的基金或股票上。

可见，年轻人极度缺乏自我管理资产的概念，无论是存款还是投资都还需要他人的强制要求和指导。

理财是一种生活态度

绝大多数年轻人都有一个误区：我没钱所以我不理财。其实资产的多少不能成为你不理财的原因，即使只是把钱放在银行存活期都是有收益的，转入余额宝更是等于买了货币基金，这些都是理财，只是很基础，甚至你都没有意识到自己已经跨出了一步。

但是年轻人理财最大的阻碍是没有计划，上个月存下的钱下个月不够用了就拿出来花掉，不能坚持。理财不一定就是购买理财产品，也不仅仅是投资，它是合理的资产配合，也是一种生活态度。

理财师建议，对于每月很难有所结余的人来说，要做好开源节流，利用信用杠杆，实现结余。大学毕业有了正式工作就可以申请信用卡了，建议可以申请2-3张信用卡，根据不同信用卡的用卡特色，覆盖日常生活所需支出。信用卡购物时不仅安全、方便，还有积分礼品赠送，持卡在银行的特约商户消费，还可享受折扣优惠，通过合理减免购物成本、最长56天的免息期以及分期还款的方式缓解财务压力。同时也可以打一个时间差，用今天的钱理财，用明天的钱消费，每次节省下来的钱长久来看也是个不小的金额了。但是也不能过度消费，还是要有所控制，不然一旦无法还款就会造成信用污点。

每个月开始有所结余后，不要担心钱少，钱少也可以做规划，先给自己设定一个小目标，然后通过强制储蓄或定期定额投资等方式去实现。事实上，很多理财师认为，对大部分收入稳定，结余一般的毕业族来说，理财从有计划地强制存钱开始，是很有必要的。可以选择单独另开一张储蓄卡，每月发工资后就存500-1000元进去，除了紧急情况之外都不要用这张卡消费。每月少花这点钱没什么感觉，但是积少成多。

兴业银行理财师建议，每个月几百元就可以配置基金定投，实现平摊成本，分散风险的效果。因为是长期投资，所以时间复利效果惊人，是非常不错的选择，既不影响每个月的收支平衡，又可以博取一个超额收益，根据历史数据定投三年赚钱概率非常高。

当然，股票型基金的风险普遍偏高，而大多数毕业族有着风险承受能力低、资金门槛低的特点。但是现在有了支付宝和腾讯理财通，1000元起投就能买到利率在4.5%左右的低风险定期理财，比起银行活期存款来说收益还是比较可观的。

另外，毕业族一下从校园踏入社会，工作压力可能会非常大，很多更是孤身一人在外地打拼，缺乏对自身健康的关注和保障，更需要好好照顾和爱惜自己。根据“双十原则”，兴业银行理财师建议增配健康险、年金险和人生寿险，趁年轻早准备，费率也相对便宜。部分储蓄型重大疾病保险不但保费低且保障高，未雨绸缪适合年轻人购买，以防止一旦身体出现了不测，也能有救命钱来保障自己未来的生活，为人生保驾护航。